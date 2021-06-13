紓困不普發現金惹民怨！　蘇貞昌解釋：國家經費有限要用在刀口上

▲蘇貞昌臉書解釋紓困為何不普發現金。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

文／中央社記者賴于榛台北12日電

面對在野黨要求紓困普發現金，行政院長蘇貞昌晚間在臉書利用圖卡解釋，不普發原因是國家經費有限，要用在「救急救窮、扶助企業、減少失業」的刀口上。

蘇貞昌指出，這次的紓困4.0，總計至少有730萬人能以個人身分領到現金紓困，受衝擊的事業也能依據勞工數申請營運或薪資補貼，今年政府更特別針對250萬名孩童發放補貼、放寬自營業者紓困領取資格。

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蘇貞昌說，超過360萬人在紓困第一天，就順利收到主動入帳的紓困現金。

他表示，趁著端午假期，特別為不出門的民眾整理了各項紓困的申請方式和說明，大家也能到1988紓困專屬網站來了解更多細節，或是透過各部會專線瞭解紓困方案。

面對在野黨喊出紓困4.0應該要普發萬元現金，蘇貞昌也透過圖卡作出解釋。他表示，若發每人一萬元，2300多萬的台灣人就要2300多億元的預算；而若是排富160萬人後，再發2萬4000元的紓困補助，經費也要5000多億元。

他表示，這次個人現金紓困預計要發放730萬人次以上，國家經費有限要用在刀口上，「救急救窮、扶助企業、減少失業」，與大家共度難關。