「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

▲蔡英文預告「孩童家庭防疫補貼」將在端午節後上路。（圖／取自蔡英文臉書）



記者陳家祥／台北報導

「孩童家庭防疫補貼」將在端午連假後開放申請，蔡英文12日在臉書表示，「三級警戒下停課不停學，爸媽都辛苦了」，最近這段時間，家長們都是在工作和家庭之間蠟燭多頭燒。有些爸媽輪流請假，有些則是在家上班，同時還要緊盯著孩子線上學習的進度，真的很不容易。

行政院日前通過紓困4.0方案，協助國人挺過疫情難關。此次新推出的「孩童家庭防疫補貼」，國小以下及身障生，每人可獲1萬元補助，15日將開放申請，只需上網或到實體ATM，簡單4步驟就能快速領取；甚至0到2歲孩童家長若有育兒津貼帳戶，將直接把現金匯進戶頭，便利性大增。

根據行政院規劃，「孩童家庭防疫補貼」經費共220.74億元，補助對象為國小以下孩童，以及國高中、五專前3年級的身心障礙學生。此次請領方式也提供數位化請領，避免人群群聚。

蔡英文說，政府注意到家長的需求，在紓困4.0當中，特別增加了每位孩童10,000元的孩童家庭防疫補貼，將在下週二6月15日正式上路。只要家裡有國小以下小孩，或有國高中、五專前三年身心障礙學生，家長就可以申領，共250萬人符合資格。

此外，申領流程已經簡化，6月15日起線上申領，或6月18日起ATM申領，不必臨櫃、減少接觸，安全又安心。對於兩歲以下、有登記育兒津貼帳戶的孩童，衛福部會直接匯款到帳戶。

蔡英文強調，政府正全力投入防疫工作，也努力做好紓困，希望能及時減輕大家的負擔。謝謝各位爸媽這段時間的配合，也請大家繼續團結防疫，只要盡量少出門，我們距離恢復如常的日子，就會越來越接近。