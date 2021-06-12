　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

▲▼蔡英文預告「孩童家庭防疫補貼」將在端午節後上路。（圖／取自蔡英文臉書）

▲蔡英文預告「孩童家庭防疫補貼」將在端午節後上路。（圖／取自蔡英文臉書）

記者陳家祥／台北報導

「孩童家庭防疫補貼」將在端午連假後開放申請，蔡英文12日在臉書表示，「三級警戒下停課不停學，爸媽都辛苦了」，最近這段時間，家長們都是在工作和家庭之間蠟燭多頭燒。有些爸媽輪流請假，有些則是在家上班，同時還要緊盯著孩子線上學習的進度，真的很不容易。

行政院日前通過紓困4.0方案，協助國人挺過疫情難關。此次新推出的「孩童家庭防疫補貼」，國小以下及身障生，每人可獲1萬元補助，15日將開放申請，只需上網或到實體ATM，簡單4步驟就能快速領取；甚至0到2歲孩童家長若有育兒津貼帳戶，將直接把現金匯進戶頭，便利性大增。

根據行政院規劃，「孩童家庭防疫補貼」經費共220.74億元，補助對象為國小以下孩童，以及國高中、五專前3年級的身心障礙學生。此次請領方式也提供數位化請領，避免人群群聚。

蔡英文說，政府注意到家長的需求，在紓困4.0當中，特別增加了每位孩童10,000元的孩童家庭防疫補貼，將在下週二6月15日正式上路。只要家裡有國小以下小孩，或有國高中、五專前三年身心障礙學生，家長就可以申領，共250萬人符合資格。

此外，申領流程已經簡化，6月15日起線上申領，或6月18日起ATM申領，不必臨櫃、減少接觸，安全又安心。對於兩歲以下、有登記育兒津貼帳戶的孩童，衛福部會直接匯款到帳戶。

蔡英文強調，政府正全力投入防疫工作，也努力做好紓困，希望能及時減輕大家的負擔。謝謝各位爸媽這段時間的配合，也請大家繼續團結防疫，只要盡量少出門，我們距離恢復如常的日子，就會越來越接近。

ET快訊
蛋放桌上忘記吃！孵出五隻小萌鴨　他「瞬間不餓了」
3+11被指破口！機組員檢疫將加嚴「7+7」　交長下午說明
賈永婕正在送「救命神器」　各界支持響應！她回應了
怕帶病毒回家！護理師輕生亡　醫師公會說話了
全家快篩陰「PCR都轉陽」！　她在家閉關2個月竟確診
影／駭人！新北砂石車闖紅燈追撞2車　騎士噴飛頭部重創
大S趴地寫書法「我要疫苗」照片瘋傳！　經紀人曝真相
快訊／東吳住宿生確診！　同宿74人最新PCR結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

端午前夕菜市場人潮明顯少一半　侯友宜突襲檢查

東吳1住宿生確診！同宿74人快篩全陰性　PCR結果出爐

新北分配的疫苗比高雄少　江啟臣：指揮中心應以重災區減災為考量

分流做半套、疫苗施打一團亂　他建議柯文哲：效法徐耀昌、林姿妙

韓國瑜憤怒了！中央為疫苗不夠該道歉　「高官應帶頭打國產」

新北3.4萬名長照機構、洗腎患者率先打疫苗　侯友宜：一週施打完畢

江啟臣：國產疫苗應比照國際做三期試驗　「我願做受試者」

朱學恒酸周玉蔻「活跳跳充滿電力」　爆台電限制性招標

「這一刻我們都是萬華人！」北市議會國民黨團：陳時中、石崇良下台

美國捐贈75萬劑疫苗　柯建銘還原幕後斡旋過程

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

王大陸遭柯震東虧「吻蔡卓宜事件」秒斷線XD　揭大平台真相..「同台朴敏英沒人注意」心很涼

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

感動！日本參議院挺台參與WHA 全體起身力挺「台灣缺席是損失」

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

端午連假管制「匝道成停車場」！　主線比省道空...物流1小時開1公里

端午前夕菜市場人潮明顯少一半　侯友宜突襲檢查

東吳1住宿生確診！同宿74人快篩全陰性　PCR結果出爐

新北分配的疫苗比高雄少　江啟臣：指揮中心應以重災區減災為考量

分流做半套、疫苗施打一團亂　他建議柯文哲：效法徐耀昌、林姿妙

韓國瑜憤怒了！中央為疫苗不夠該道歉　「高官應帶頭打國產」

新北3.4萬名長照機構、洗腎患者率先打疫苗　侯友宜：一週施打完畢

江啟臣：國產疫苗應比照國際做三期試驗　「我願做受試者」

朱學恒酸周玉蔻「活跳跳充滿電力」　爆台電限制性招標

「這一刻我們都是萬華人！」北市議會國民黨團：陳時中、石崇良下台

美國捐贈75萬劑疫苗　柯建銘還原幕後斡旋過程

爆款精品運動鞋！VALENTINO特大鉚釘、BALENCIAGA懸空鞋跟帥翻

許含光迎28歲生日　魏如萱揪同門「群聚」獻壽桃開趴！

法網／卡雷茨科娃奪冠　女單戰國14年0人衛冕、連兩年非種子封后

強生G7高峰會慘遭冷落！　「擊肘擁抱都被晾在一旁」尷尬瞬間曝光

汀威迪有望季後賽回歸　前提是籃網先打進總冠軍

彰化6畜牧業者相揪偷排廢水...惡臭如「大便溪」！最重罰1.2億

不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光

3+11是破口！機組員檢疫7月起又加嚴　交長下午指揮中心說明

《RM》PD曝光洙私下敬業態度：昭旻與世燦加入前1個月就照顧

同級唯一／瑪莎拉蒂也推到府試駕　總代理蒙地拿搶攻高端買家市場

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

萬華被汙名！林昶佐發文被嗆雙標：下次選舉看著辦

清早替老父預約疫苗被卡　北市網友嘆：別縣市都發通知單

上海復星：台灣買BNT必須透過我們

東吳1住宿生確診　同宿74人PCR全陰

高雄AZ疫苗獲配量全國第二　民進黨立委林淑芬替新北重災抱不平

趙少康挺連戰：希望活下去何錯之有？

高雄下午開打疫苗　他酸柯P「看好了只示範一次」

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

高雄9.01萬劑疫苗要扣「國軍專案」　國民黨：不是只高雄有專案

懶人包／疫苗來了！北市規劃「85歲長者先行」

物流、救護車卡高速公路！林佳瑋狠酸「嚴格匝管」

疫苗配發公告曝光　指揮中心9日就公布

游淑慧：北市確診者應向這3人訴求國賠

高雄AZ比台北多　藍委：要南北敵視？

更多熱門

相關新聞

合庫人壽首爆員工確診！金融業染疫人數逾80人

合庫人壽首爆員工確診！金融業染疫人數逾80人

新冠疫情持續延燒，金融業員工確診案例也不斷增加，合庫人壽今日證實，6日上午11時接獲同仁確診，後隨即通知全體同仁、安排同樓層所有同仁自隔日起居家辦公及進行健康監測、職場消毒等防疫措施並依規通報主管機關，全力配合疫情指揮中心疫調要求，辦理後續居家隔離等相關事項。 

AZ疫苗配達各縣市　陳時中說明

AZ疫苗配達各縣市　陳時中說明

詐團48人大鬧防疫旅館　垂吊取菸、串門子...

詐團48人大鬧防疫旅館　垂吊取菸、串門子...

彰化15日開打3.7萬AZ　電話打爆預約不到

彰化15日開打3.7萬AZ　電話打爆預約不到

竹縣新豐鄉傳週日「送煞」　網氣炸

竹縣新豐鄉傳週日「送煞」　網氣炸

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎台灣防疫懶人包紓困紓困4.0蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

腹痛發燒以為脹氣！女童急速惡化裝葉克膜

新北護理師疑壓力大上吊亡！夫淚崩

被指私下傳訊安慰何孟遠！　元元怒曝「幕後真兇」

「救命神器」來了！賈永婕捐各醫院

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

醫：就要降到每日新增200例以下

醒醒吧！粉絲才不買BTS餐的紙袋

助攻水庫！最大贏家一天賺夠2個月

獨／高雄男撞千萬法拉利：多少我賠

看照買房　「秘密空間」讓她傻了

新北女醫護負責人「上吊亡」！背景曝

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

28歲人妻瞞夫下海！淚崩：1家3口月入剩1萬怎養兒

一家6口確診　霧峰快炒店「不明感染源」可能找到了

ICU醫生「爆哭致敬」賈永婕！

更多

最夯影音

更多
男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！
柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面