紓困要先掏錢！高雄女老闆申請「紓困2.0」　一聽手續費傻眼

▲女老闆想申請紓困2.0，手續費竟然破萬元。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

全台本土疫情嚴峻，許多行業生計受到衝擊，高雄市政府為此推出「企業紓困2.0」。不過，一名黃姓女子指控，她到銀行想貸款50萬元，沒想到還要先繳信保、手續費，加起來將近1萬2,000元，讓她十分難過，生活都快過不下去了，還要先掏錢才能辦，只能作罷。

根據《東森新聞》報導，黃女原先從事美容按摩業，受到三級警戒影響，只能被迫停業，但員工的薪水、房租還是要照給，因此到銀行，打算辦理「企業紓困2.0」。

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不過，黃女被銀行告知，信保費用大概5,000多元，手續費費等也要5,000多元，加起來將近1萬2,000元，讓她十分傻眼，「個人去做個人信貸的，手續費可能都沒有這麼高。」

▼女老闆申請紓困2.0方案，手續費加起來將近1萬2,000元。（圖／《東森新聞》）



黃女提到，這與去年行政院的紓困方案相差甚大，去年想要申辦，完全不用手續費，而高雄市府推出的方案，還沒拿到錢，就要先繳一筆，打去市府客服詢問，也沒有得到正面回覆。

對此，高雄銀行總經理徐翠梅則說，除了勞工紓困貸款以外，主管機關沒有規定，不能收取手續費，銀行收取時，會落在合理範圍，且貸款利率比勞工紓困貸款還低，已是給高雄市民的最大優惠。

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