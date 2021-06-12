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乖乖繳稅竟成紓困邊緣人　自由工作者：都是2年前害的？

▲民眾就近到統一超商全台6100家門市，可申請家庭防疫紓困，家長記得攜帶孩童健保卡與個人提款卡、只須簡單四大步驟就能快速領取。（圖／統一超商提供）

▲紓困方案雖立意良善，但在追求排富的公平原則下，營業型態多元的自營以及無固定雇主的工作者，卻被政府犧牲，成了紓困邊緣人。（資料圖／統一超商提供）

記者潘姿吟／台北報導

紓困4.0能不能幫到真正需要的人？不少自營以及無固定雇主的工作者研究過細則後發現，根本看得到吃不到。因為政府為了排富，訂定一個條件「108年申報所得稅總額，不得高於40萬8千元」，這個門檻根本不合理，以工作室、小攤販、店家而言，因員工人數少於5人，可選擇自行向職業工會投保，但根據勞動部紓困方案規定，若投保金額超過2.4萬元，2019年個人所得必須低於40.8萬元才能申請1萬元補助，造成許多小生意業者及自營工作者完全無法受惠。

造型師王小姐是全台婚禮跑透透的自營工作者，去年因疫情重創各大宴會廳，生計大受影響，今年本土疫情大爆發，政府在5/20一宣布餐飲業全面禁止內用，原本預約的客戶一夕之間全部取消，研究完紓困4.0方案的她氣憤：「這種自以為是的紓困，到底是誰訂定的？鐵飯碗公務員還是哪些專家學者？」她痛批決策者不懂自營工作者，「拿2年前的收入，作為今年的申請資格認定，合理嗎？」乖乖繳稅的她不懂，每一次執行業務所得都有簽領據，為什麼在政策面前，自己變成紓困孤兒？

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更何況，自營工作者的收入來源屬於「執行業務所得」，並非一般的「薪資所得」，執行業務所得並不等於實際收入，因為接案工作含有交通、備料、耗材……等成本費用，而且，因市場需求與案源多寡，自營工作者的實際收入通常遠低於綜合所得總額與自己的投保級距。

▲基隆「水園婚宴會館」驚傳歇業。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「水園婚宴會館」驚傳歇業，全台婚禮產業也在苦撐中。（圖／記者郭世賢翻攝）

另一位苦主是教練張先生，他平日晚間及周末在一家徒手物理治療所打工，當疫情升溫後，預約客驟減，「老闆直接叫我不用來了！」便取消了他的排班直到6月底，瞬間少了約1萬多元的收入，還有學貸需要償還的他，生活費已捉襟見肘。

房屋仲介陳先生的工作沒有底薪，有成交才有收入，配合政府防疫作業一個月來，所有帶看服務全部停止，成交量與業績急凍，他說：「再一個月沒收入，生活馬上陷入困境。」

對此，中華民國不動產經紀業全國聯合會輔導理事長林正雄表示，不動產房仲業因受疫情影響與配合政府防疫作業，再加上尊重社區住戶，完全沒辦法帶看房屋，房仲業停止作業造成交量與業績急凍，營收下滑4成。他解釋，對買賣雙方而言，不動產身家幾乎都是最大資產，如果沒有辦法面對面看屋與簽約，便不容易促成交易。

對於此次疫情對產業的衝擊，林正雄提到，全台灣的不動產房仲業從業人員超過50%沒有底薪，一但2~3個月沒收入，馬上會陷入生活困境。他認為，應該為這群捍衛交易安全的仲介尖兵打氣，並爭取應有的紓困津貼，以幫助大家度過這一段黑暗期。

自營工作者與無固定雇主勞工的就業型態多元，許多人無法獲得紓困。立法委員王婉諭呼籲勞動部正視自營工作者的實際處境，儘速調整紓困方案申請條件，讓紓困預算能花在刀口上，幫助到真正需要的人。因為比起受薪階級，自營工作者的收入來源更不穩定，單從自營作業者的投保級距、綜合所得稅總額來判斷，根本無法反映自營作業者的財務狀況，更無法實質排富。但對於放寬40.8萬元門檻的訴求，勞動部長僅表示要再進行內部討論。

紓困補助立意良善，但規定是死的、人是活的，費心勞神撰寫的方案力求精準公平，看似陽光普照，實則不知民間疾苦。如何真正幫助到確實受衝擊的自營工作者及無固定雇主勞工，不只考驗著主事者的智慧，還有公僕是否懷有人飢己飢的態度。

▲▼三重夜市,觀光夜市,三級警戒,防疫,小吃攤,攤位休息。（圖／記者周宸亘攝）

▲因為防疫三級警戒，不少商圈如空城。（資料圖／記者周宸亘攝）
 

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關鍵字：

紓困停業疫情新冠肺炎失業

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