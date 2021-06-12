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社會 社會焦點 保障人權

新北變態男「追人狂咳」！長髮妹搭捷運嚇壞狂奔　氣炸：還追我2次

▲▼捷運變態男衝出狂咳。（圖／《東森新聞》）

▲捷運變態男衝出狂咳，女子被嚇到轉身跑。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

目前正值防疫期間，外出必須戴上口罩。不過，一名女子控訴，她日前到捷運徐匯中學站搭車，沒想到竟有名男子衝出，接著對她狂咳，還連續2次，嚇得她立刻逃跑。對此，轄區警方還沒有接獲報案，目前正在釐清當中，若屢勸不聽，將函送衛生機關。

根據《東森新聞》報導，女子當時從二號出口的超商走出，男子突然上前，接著不斷對著女子咳嗽，嚇得女子立刻往外面的公車站牌跑。

▼女子才剛要走樓梯，變態男突然衝出。（圖／《東森新聞》）

▲▼捷運變態男衝出狂咳。（圖／《東森新聞》）

後來女子準備折返，沒想到又在樓梯碰上該名男子，男子又衝上前狂咳，嚇得女子又馬上跑走。女子的友人氣得指控，這件事發生在11日下午，樓梯外面就是公車站，且根據警衛的說法，這名男子還有另外一名友人，2人時常在附近出沒。

雖然男子戴著口罩，但無禮的行為讓人女子飽受驚嚇，且目前正值疫情，看見有人咳嗽，都會想辦法躲遠一點，沒想到男子如此惡劣，竟然追著人狂咳。

▼根據女子友人的說法，變態男一共追人狂咳2次。（圖／《東森新聞》）

▲▼捷運變態男衝出狂咳。（圖／《東森新聞》）

對此，轄區警方則說，雖然追著人狂咳，但男子有戴口罩，因此會先行勸導，真的說不聽，再函送衛生機關，不過並沒有接獲類似報案，詳情還要釐清。

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