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連假第一天鹿港變空城！「40年首見0人流」店家嘆：這什麼端午節

記者趙蔡州／綜合報導

端午連假第一天（12日）直擊彰化鹿港老街，可以看見整條街道一整天都空蕩蕩，尤其是過往每逢年節就塞爆的鹿港天后宮周邊也沒有人，附近的數間小吃店乾脆直接關門停止營業，因為就算開店也不會有人上門消費。一名當地業者就感嘆「40年來到現在（沒看過這種畫面），端午節沒有像這樣子在過節的」。

▲▼「這什麼端午節」 鹿港人流近0變空城 店家：40年首見。（圖／東森新聞）

▲連假第一天鹿港變空城，「40年首見0人流」店家：「這什麼端午節」。（圖／東森新聞）

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彰化縣12日新增2人確診，在端午連假第一天「街道空了、人流了沒」，導致許多小吃店乾脆直接停止營業，少數有營業的店家也幾乎看不到顧客上門，而且勉強開店的收入，根本不夠支付水電、人力等成本。

鹿港小吃業者詹政道感嘆，「今年的端午節一點人潮都沒有，我們也沒辦法做生意，也沒有遊客、也沒有收入」、「完全沒有看過這種情況，40年來到現在（沒看過這種畫面），端午節沒有像這樣子在過節的，一點人都沒有」。

▲▼「這什麼端午節」 鹿港人流近0變空城 店家：40年首見。（圖／東森新聞）

▲端午連假，彰化鹿港人流近0。（圖／東森新聞）

實際在鹿港周邊拍攝畫面，可以看見雖然是白天，偶爾才有一輛機車經過，而且還不是到場消費的，真的讓店家等客人等到心都涼了，即使改成可以配合外帶，但實際效益也不大，因為基本開銷沒變、收入變少，生計堪慮。

新冠疫情嚴峻，民眾全部在家不出門，原本端午連假的遊客數量，應該會與農曆春節差不多，但這一次商家開店就是賠錢，難怪有業者乾脆選擇不營業，也感嘆鹿港小鎮昔日擠滿人潮的景象，何時才能再次出現。

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