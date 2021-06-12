基隆長輩打疫苗免預約！首批7258位　15、16日持通知單報到坐著打

記者郭世賢／基隆報導

日本致贈124萬劑AZ疫苗已開始配發，基隆市規劃6月15、16日為85歲以上（原住民為75歲以上）長者優先施打，市長林右昌今（11日）結束線上記者會後，前往視察設在信義區市立體育館的大型接種站，強調「長輩不動，醫護動」，由醫護專人協助長輩完成疫苗施打。

▲視察疫苗接種站15日開打，林右昌：專人協助「長者不動醫護動」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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林右昌表示，日本致贈台灣AZ疫苗，中央分兩批撥發，在第一批55萬劑中，基隆分配到1萬2千劑，會分兩部分施打，第一部分是中央明確規定1、2、3、5、7類人員，扣除前述之外，市府將先為85歲以上（原住民為75歲以上）長者優先施打，基隆市約有7258位長者安排第一優先施打對象。

林右昌強調，高齡長輩施打，將由市府統一造冊，里長與里幹事發送疫苗接種通知單，長者一定打得到，不需要預約，更不需排隊！生日在民國25年12月31日前列為第一波施打，時間訂在6月15、16日兩天，上午9點到12點以及下午2點到5點時段。 只要資格符合，居住在基隆但戶籍不在基隆者也可施打，萬一長者未收到通知單，均可洽詢區公所補領取通知單。

▲日本致贈台灣AZ疫苗，中央分兩批撥發，在第一批55萬劑中，基隆分配到1萬2千劑。

林右昌提醒，長輩收到里長、里幹事所發的通知單後，請攜帶通知單、健保卡以及事先填寫好評估與施打同意書，依通知時間提早30分鐘到達指定地點，長輩到場後工作人員將確認身份，依次序引導入座安排施打，長輩就定位後只需坐好不需要再移動，一切會由醫護人員完成所有疫苗施打的動作，長者惟一要做的動作就是坐在座位上，觀察無礙後即可離開。詳細施打資訊，可上市府「魅力基隆」臉書粉專查詢。

如有任何疫苗施打問題，亦可直接撥打各區公所詢問：仁愛區：02-2430-1122分機301；信義區：02-2428-2101分機301；中正區：02-2463-3341分機312；暖暖區：02-2457-9121分機318；中山區：02-2423-2181分機314；七堵區：02-2456-6171分機302；安樂區：02-2431-2118分機324。

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