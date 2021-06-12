振興醫院證實「幾天前」幫連戰夫婦打疫苗：基於人道立場！

記者嚴云岑／台北報導

名嘴周玉蔻在臉書爆料，連戰夫婦在北投某醫院打「特權疫苗」。振興醫院稍早低調證實，連戰夫婦是在前幾天接種，雖然不在前三類施打順序，但連戰罹患惡性腫瘤，必須經常進出醫院，容易受到感染，因此在主治醫師建議下施打。院方得知政府即將開放75歲以上長者施打，才會基於人道立場，為連戰夫婦先施打疫苗。

▲連戰資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

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國民黨智庫副董連勝文上午於在臉書發文指出，民進黨及側翼快去打高端疫苗，用生命實踐台灣價值。對此，周玉蔻回擊，要連勝文快去打柯興疫苗，「用生命實踐中國價值」，周玉蔻更將砲火鎖定連戰夫婦，質疑兩人已到北投某醫院施打特權疫苗。

周玉蔻在臉書指出，一開始詢問連前副總統辦公室兩人施打疫苗一事，對方均躲躲藏藏想撒謊，直到後來振興醫院證實才承認。

針對爆料，連戰辦公室主任彭國省說明，連戰4月下旬開始密集到院檢查，當時疫情尚未爆發，直到5月下旬動完手術才出院，在醫院住了整整一個月，後來在主治醫師建議下進行打疫苗。

但彭也強調，連戰認為，他的病情不是重點，而是政府如何早日取得疫苗，把防疫的破口補起來，給老百性一個交代。他批評，周玉蔻間接強迫連戰公開疫情，令人非常不屑，藉影射、捕風捉影，為了就是轉移政府失職的焦點，其心可議，更反問「資訊哪來的？」