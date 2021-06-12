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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲酸疫苗分配內線交易　張博洋回嗆：臉上無光只好影射別人

記者洪靖宜／高雄報導

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗原定15日開打，中央流行疫情指揮中心11日晚宣布提前供貨，讓地方政府措手不及，但高雄不僅在今天就開打連長輩接種通知書都發完了。讓台灣基進張博洋暗酸北市「看好了高雄只示範一次」，台北市長柯文哲則反擊「不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名」。對此，張博洋也立刻回應，就是別的縣市部署好了，但柯文哲沒有，臉上無光，只好開始影射別人。

▲台灣基進新聞部主任張博洋 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲台灣基進新聞部主任張博洋 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲張博洋反擊柯文哲 。（圖／翻攝張博洋講Hak啦）

▲張博洋反擊柯文哲 。（圖／翻攝張博洋講Hak啦）

疫苗風波隔空開打，高雄市於新一批疫苗還沒到位時就先安排三波高齡長輩施打順序，也迅速將接種通知單發出，12日上午9時獲配9萬100劑，過一小時就開放施打。台灣基進新聞部主任張博洋一句「只有準備周全沒有中央突襲，台北市今天中午才要公布施打辦法，看好了，柯文哲，高雄市只示範一次」，讓台北市長柯文哲在記者會反擊「明白的講，在股票市場，內線交易是很嚴重的罪名，但是不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名」。

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

對於柯文哲說法，張博洋則先酸說：「說你狀況外，你還真的不打自招。指揮中心6/9新聞稿，明明白白提醒各縣市政府六月十二日起陸續配送至各縣市衛生局。根本沒有內線交易，只有文哲始終跑錯伺服器、搞錯關卡還罵錯人。」

他指出：「說穿了就是別的縣市部署好了，但好大喜功的柯文哲沒有，臉上無光。只好開始影射別人內線交易、偷跑，來掩飾自己的防疫準備亂七八糟。事實上，只要安排好6/15按部就班施打，就算疫苗提早在12號來，也只有保存問題，根本不需要擔心，指揮中心又沒要求你今天就要施打。」

張博洋說：「講高雄只示範一次不是在開玩笑，更不是嘲諷，而是要告訴兩位放爛兄弟，人家有好的政策，好的防疫措施，就跟著學，不要在那邊死愛面子，看看宜蘭林姿妙好嗎。老實講，我又不是台北人，市長擺爛，台北人沒意見的話我也不好說什麼，但偏偏你疫情管控亂七八糟，危害到我南部來我就真的不能置之不理了！」

最後他也大酸：「還是那句老話，你昨天送給唐鳳那句：不是說早要準備嗎？對了，好奇想問好心肝算內線交易嗎？」

時間對我們來說完全沒用！

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