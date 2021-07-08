柯文哲稱被設局　王必勝反問「站著怎麼開會」：一開始就說是記者會

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7日接受中廣董事長趙少康訪問，還原2日與衛福部長陳時中視察環南市場，結果發生立委林昶佐嗆聲一事，直言「原來設局都設好了」，原本中央是說要開會。對此，指揮中心醫療應變組副組長王必勝8日早上到環南視察大規模PCR，表示「一開始就講是記者會」。

▲指揮中心醫療應變組副組長王必勝。（資料圖／記者湯興漢攝）

柯文哲7日晚間和趙少康一同直播。關於2日與陳時中視察環南市場，柯文哲回憶道，到那裡的時候嚇到，麥克風什麼都準備好了，「等到陳時中拿出他的看板，天啊！原來設局都設好了，引君入甕你知不知道？把我們騙到那裡去，全部陣仗都好了，部長都來了， 農委會、經濟部、衛福部⋯」

柯文哲直言，根本不知道哪些人會來，中央說要開會，他想說感染那麼多，應該要開會，「天啊去的時候陣勢都擺好了，陳時中就講完，Freddy就上去，我才麥克風拿著就被…」。柯文哲說，麥克風遞給Freddy是陳吉仲，「很明顯喔！我是被搶走的」。

針對柯文哲稱當天被設局、講好是來開會的，王必勝8日上午到環南市場視察大規模PCR，強調「我們一開始就講記者會，當然是記者會，站著怎麼開會？」

被追問是否聯絡有問題？王必勝說，「我不知道什麼問題。」