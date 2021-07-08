台大醫院疫苗接種站外「有亮點」　外媒記者大讚：這超台灣！

National Taiwan University Hospital has an Instagram cutout for people waiting to get vaccinated. Extra nod to Japan and the US for their donations of AZ and Moderna. pic.twitter.com/c66pQxeLJN — Erin Hale (@erinhale) July 7, 2021

記者張方瑀／綜合報導

在台灣疫苗頻頻缺貨之際，美國和日本紛紛捐助我國數百萬劑疫苗。台灣為了感謝兩國幫忙，除了許多民眾在社群網站貼文致謝外，臺大醫院疫苗接種站外的一處打卡板上，更是直接貼上了美日國旗，這也讓外媒記者大讚，「這真的超台灣！」

美國自由記者記者赫爾（Erin Hale）目前正在師大學中文，她7日在推特貼出一張臺大疫苗接種站外，一個臉書打卡看板的照片，看板上還貼了美國和日本的國旗，「特別感謝日本和美國捐助AZ和莫德納疫苗。」《每日電訊報》駐台記者史密斯（Nicola Smith）也轉發表示，「這真的超台灣！」

日本追加提供台灣113萬劑AZ疫苗，預計在8日送出，這也是該國自6月4日以來，第二次提供疫苗給台灣，累積達237萬劑。美國6月20日則捐出超過承諾數量3倍的250萬劑莫德納疫苗給台灣，數量包含6月6日美國參議員訪台所宣布的75萬劑，再加上額外捐贈的175萬劑。