醫「若緩打潮讓八大行業快接種疫苗」　酒店妹贊成：接觸太多客人

記者陳俊宏／綜合報導

如果降級後，外界擔心八大行業的消費場合都是密閉空間，容易增加群聚感染風險。中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬建議，如果出現疫苗緩打潮，讓八大行業趕快施打比較安全。

一名酒店小姐對《東森新聞》表示，她們要接觸的客群實在太多，一定是來自不同地區的人，「如果我們沒打疫苗，萬一真的被感染，是不是又再發生一波的淪陷。」另一名酒店小姐也認為，畢竟她們是高風險行業，希望能有相關政策，或可優先施打疫苗。

▼酒店小姐認為，希望優先施打疫苗。（圖／東森新聞）



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黃高彬則認為，若疫苗緩打潮出現，八大行業是否先優先施打，因他們在密閉空間裡，人跟人之間的接觸會比較親密，這種情況之下，建議還是應該趕快施打疫苗，會比較安全。但他也說，八大行業造冊或統計上來講，這可能會是比較困難的一點。

對此，北市特殊娛樂業職業工會副理事長胡繼堯指出，他們已經實名制很久了，業者配合度也相當高，所以他認為造冊的部分，大家應該都能夠接受，至於無牌業者無法規範到，是他們比較擔心的地方。

對於八大行業是否先打疫苗，民眾看法不一，有人認為，應該是要按照年齡下來接種；也有人贊成高風險性行業優先施打，他們為了生活賺錢，他們若安全，對其他人也是一種程度的安全。

▼八大行業無限期停業。（圖／資料照／記者張一中攝）

