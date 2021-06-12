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草木皆兵？台南捐血活動被檢舉群聚　衛生局：社交群聚才違法！

▲台南捐血中心在台南文化中心旁辦捐血活動，現場聚集民眾超10人，警方查處表示，該活動有向衛生局合法申請，且有落實防疫措施、實聯制並不違法，衛生局則強調「社交群聚」才違法。（圖／民眾提供）

▲台南捐血中心在台南文化中心旁辦捐血活動，現場聚集民眾超10人被檢舉群聚，警方表示該活動有向衛生局合法申請，且有落實防疫措施、實聯制並不違法，衛生局則強調「社交群聚」才違法。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

疫情全國3級警戒，搞得草木皆兵？室內室外群聚被民眾頻頻檢舉，台南捐血中心12日在台南文化中心旁辦捐血活動，現場聚集民眾超10人，市警一分局接獲民眾檢舉群聚，警方到場查處表示，該活動有向衛生局合法申請，且有落實防疫措施、實聯制並不違法，衛生局則強調「社交群聚」才違法。

自5月 19日宣布全國3級警戒、6月7日再次延長3級警戒至6月28日，血源捐入狀況更顯嚴峻，台南捐血中心6月11日下午1時的醫療血液庫存量僅剩3.8天，處於極度血源短缺的緊急狀態。

台南捐血中心於12日上午在台南文化中心旁辦捐血活動，現場聚集民眾超10人，市警一分局接獲民眾檢舉群聚，文化所警方到場查處表示，該活動有向衛生局合法申請，且現場民眾皆有戴口罩，保持室外1公尺社交安全距離，且有落實實聯制，有遵守防疫措施、實聯制等並不違法。

衛生局則強調「社交群聚」才違法，衛生局說室外只要不是社交群聚，戴好口罩保持1公尺以上的社交距離並未違法，且主辦單位有量體溫、落實實聯制，有遵守相關防疫規定。

台南捐血中心指出，每年的6月14日是世界衛生組織訂定的世界捐血人日，今年的宣傳主題是「捐血，讓世界繼續跳動！」。值此疫情蔓延的時代，更顯示了捐血人透過持續的捐血，拯救他人生命，讓世界的脈動不因之停止；於艱難的此刻，要對社會各界呼籲，有更多人投入定期捐血，才能對人民生命和健康提供更多的希望。

台南捐血中心辦理之捐血活動屬「支持醫療量能」之必要性活動，本中心除了加強各捐血作業場所的清消工作外，也提醒捐血民眾，各捐血作業場所實施1922實聯制，並進行人流控管；等候捐血時，請保持社交距離、全程佩戴口罩、酒精消毒手部、踩踏消毒毯、配合健保雲查詢，並請務必確實告知TOCC，也請多加利用網路預約。

特別籲請捐血人注意自己健康並做好防疫，勤洗手、戴口罩，不能停下您定期捐血的好習慣，本中心各項防護措施將隨政府防疫政策做滾動式修正加強。部分捐血點作業時間延長及異動，捐血前請加入「愛捐血」官方帳號或上本中心官方網站(http://www.tn.blood.org.tw)查詢。

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