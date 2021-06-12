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台南廠房「偷堆廢塑膠」全面燃燒　危害空氣品質面臨255萬罰款

▲台南市柳營科技工業區廠房發生火災，廠房內非法堆置廢塑膠混合物起火，火災嚴重影響空品，環保局將依違反空污法告發最高可裁罰255萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市柳營科技工業區廠房發生火災，廠房內非法堆置廢塑膠混合物起火，火災嚴重影響空品，環保局將依違反空污法告發最高可裁罰255萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市柳營科技工業區史坦利資源開發股份有限公司承租之廠房，6月11日晚間9時許發生火災，廠房內非法堆置廢塑膠混合物起火，該公司先前已因違法貯存廢棄物等，2020年10年遭環保局移送台南地檢署，此次火災嚴重影響空品，將依違反空污法告發最高可裁罰255萬元，若為蓄意起火將再次移送法辦。

▲台南市柳營科技工業區廠房發生火災，廠房內非法堆置廢塑膠混合物起火，火災嚴重影響空品，環保局將依違反空污法告發最高可裁罰255萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局指出，在火災發生時環保局即在第一時間監控空氣品質，同時透過臉書及電視跑馬燈提醒周遭可能受火災影響之區里民眾注意與做好自我防護。環保局空品監測指出，當時天氣狀況之大環境為「東南風」吹拂，無逆溫效應，研判多數污染物會隨對流往高空擴散，對地面影響範圍不致太大。

針對火災所產生大量且明顯之粒狀污染物，環保局已進行採樣檢測，倘檢測分析含有害空氣污染物時，將以最高金額255萬元告發。

▲台南市柳營科技工業區廠房發生火災，廠房內非法堆置廢塑膠混合物起火，火災嚴重影響空品，環保局將依違反空污法告發最高可裁罰255萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，該公司先前即因非法貯存廢塑膠混合物等廢棄物，以違反廢棄物清理法第46條第3款規定於109年10月15日移送臺南地檢署偵辦中。該公司發生火災的原因，環保局將等消防和警政單位調查結果，如有故意於現場焚燒之情事，將另依違反廢棄物清理法相關規定再次移送台南地檢署偵辦，現場災後遺留之廢棄物，亦將限期業者完成清除改善，以避免衍生2次污染情事。

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