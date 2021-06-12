小媽媽帶8歲女推筒子！　「17人聚賭」罰鍰上看102萬

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區有一群賭客，不畏疫情升溫，群聚在洗車場樓上的狹小空間開賭，新莊警分局接獲線報，在12日端午節連假前夕將賭場一網打破，查獲賭場負責人及賭客共17人，讓警方訝異的是，竟有賭客帶著8歲女童到場「陪賭」，讓她暴露在染疫的群聚風險之中。警方全案將依賭博罪、社會秩序維護法偵辦外，另依違反傳染病防治法移請衛生局開罰，總罰鍰最重上看102萬元。

▲新莊警方破獲推筒子賭場，17人擠在5坪大空間聚賭。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方將蔡男（白衣者）等17人帶回偵辦。（圖／記者游宗樺攝）

警方掌握情資，發現該賭場為19歲的蔡姓男子開設，蔡男向親戚承租新北大道六段的一間洗車店2樓，平日白天看似為一般洗車店，入夜後搖身一變成為「推筒子」賭場，賭客由一旁小門進出，打電話給賭場工作人員才能進入，在疫情險峻時刻，賭場賭客仍絡繹不絕。

▲有名母親帶著8歲女兒「陪賭」。（圖／記者游宗樺攝）

警方經過長時間跟監埋伏，發現洗車場在夜晚仍有人員進出，12日凌晨見時機成熟，新莊警分局偵查隊、中港所、丹鳳所警力在現場伏擊，趁著賭客陸續上門，鐵捲門打開時衝入賭場查緝。警方入內發現5坪大的賭場內竟塞滿17名賭客，有人甚至未戴口罩在賭桌上大聲吆喝。

賭客見到警方持槍攻入，傻眼之餘也將桌上鈔票藏起，被警方識破後一一查扣，經清點共有賭資37萬2千元、抽頭金9700元，同時查扣麻將賭具及監控用的監視器及主機、鏡頭。由於疫情當頭，警方不敢大意，替現場所有犯嫌噴酒精消毒，自己也戴上手套、眼罩等防護裝備保護自己。

▲賭場隱身在洗車場樓上。（圖／記者游宗樺攝）

更讓警方意外的是，有名賭客帶著年僅8歲的女兒，跟17名大人擠在一起「陪賭」，當這名失職媽媽被警方上銬帶出來時，面對記者提問為何疫情期間仍執意聚賭，全程低頭不語，只用手護著女兒的頭部，雙雙跟隨警員上了警車。

蔡男及負責把風的李男（32歲）、清注的賴男（21歲）3人被依《刑法》賭博罪移送新北地檢偵辦外，14名賭客則依《社會秩序維護法》裁罰9000元。由於賭場內共有17人加1名女童群聚，違反室內最多5人的限聚令，警方依照《傳染病防治法》移請新北市衛生局開罰，總罰鍰上看102萬元，比賭資37萬2千元還高上不少，令警方不勝感嘆。

▲警方查扣賭資37萬2千元。（圖／記者游宗樺翻攝）