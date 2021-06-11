獨／台中新光三越櫃姐確診！隔壁大遠百挫咧等　急查「互助櫃」

▲台中新光三越與隔壁大遠百距離不到200公尺，各專櫃人員常互相支援。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

位在台中七期、全台百貨龍頭台中新光三越驚傳香奈兒化妝品專櫃人員確診，消息傳出後，不僅台中新光專櫃嚇壞、連緊鄰隔壁的大遠百一樓化妝品櫃哥櫃姐也人心惶惶。新光隔壁的大遠百也急清查有無新光化妝品專櫃人員到館內支援。

台中市衛生局長曾梓展在記者會上表示，確診櫃姐在6月6日嗅覺異常、7日休假，但8日從下午1點半站櫃到晚間8點，活動範圍包括台中新光1樓、2樓以及地下一樓。

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根據一名專櫃人員透露，櫃哥、櫃姐間有「互助櫃」情況，除了幫忙招呼客人，也會在彼此用餐或上廁所、到倉庫拿貨時支援，除此之外，櫃哥櫃姐彼此間更愛串門子，休息時間也愛到鄰近百貨吃飯「遠離上班環境」，彼此往來相當頻繁。

此外，百貨專櫃採因保底制度，人沒出現就會被扣錢，因此專櫃人員就算身體不舒服也會撐著來上班，或是跟友好專櫃人員「配班」互相代班，今香奈兒化妝品櫃姐確診，讓不少人全部剉咧等。

台中新光三越是全台百貨霸主，儘管過去一年疫情衝擊，但買氣依舊無敵，2020年新光三越業績創下206億元史上新高業績、讓隔壁的大遠百也跟著登頂。而今年4月購物節，台中新光更喊出一天做1億、21天挑戰21億元。

同業透露，香奈兒化妝品櫃位在台中新光一樓，同樓層除了歐美日韓等大廠化妝品之外，還有不少獨家精品櫃位，全部加起來一年業績逼近百億元。