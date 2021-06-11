石崇良稱「破口在萬華」引民怨　林昶佐：已打電話要求他謹慎發言

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委羅明才11日在立法院質詢衛福部次長石崇良時，詢問「究竟破口是在哪裡？」石崇良則數度強調是在萬華，引起萬華人不滿。對此，萬華選區的立委林昶佐表示，他已經打電話給石崇良，要求他應該謹慎發言，不要再助長旁人對於萬華的異樣眼光。

▲林昶佐呼籲別汙名化萬華。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐 Freddy Lim）

林昶佐11日晚間在臉書以「去脈絡化無助檢討防疫，更是助長污名化萬華」為題表示，剛處理完捐助婦幼醫院物資的事務，就接到許多我們萬華鄉親的來電陳情，原來是11日下午羅明才質詢時，問這波疫情的破口石崇良竟回答是萬華。

林昶佐指出，這波疫情的爆發有其脈絡，包括華航機師、諾富特飯店等部分都尚在調查，還有許多環節都是可能釀成疫情入侵的破口，唯有詳實檢討才有助於台灣防疫政策的強化；但國民黨立委故意簡化問題想找「破口」來獵巫，石崇良沒有深思熟慮就回答，反而造成大家對於萬華刻板印象加深，這我們萬華人完全不能接受。

「當然，沒有深思熟慮絕對不是藉口，我已經打電話給石崇良，要求他應該謹慎發言，不要再助長旁人對於萬華的異樣眼光。」

林昶佐強調，從疫情爆發至今，他已經處理許多因疫情而對萬華人產生的歧視，進而造成的違法或是違反防疫指引的案件，再次呼籲大家，請停止污名化萬華。