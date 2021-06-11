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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央突襲！疫苗提早3天配發　北市緊急進行預約系統壓力測試

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

▲中央突然在11日晚間配送疫苗，打亂北市府節奏，預約系統壓力測試做不完。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

日本捐贈近124萬劑AZ疫苗11日完成檢驗封緘，中央流行疫情指揮中心宣布晚間將配送50多萬劑，各縣市政府可自行決定接種時間，最快明天即可開打。由於疫苗配發事出突然，讓地方政府措手不及，北市府便坦言，整個節奏被打亂，目前正在開會做緊急處理。

對此，台北市副市長蔡炳坤無奈表示，中央在做事情真的是讓他不知道從何說起，本來中央說要給系統，後來沒做出來，現在只好各縣市自求多福；蔡說，北市府都規劃好系統，本來11日做壓力測試、12日要做報告，13日要跟各診所開視訊會議溝通，接著14日還有1天的緩衝可以修正，15日再開打。

據了解，由於行政院政委唐鳳的疫苗預約系統遲未上架，北市府預先因應架設北市版的預約網站，預計下周可以有電話、網路線上等2種預約方式。

蔡炳坤說，節奏都準備好，現在突然一個訊息下來，說疫苗要進來、明天就可以開打，本來流程都按部就班準備好，現在整個期程被打亂，「中央要嘛早點講，目前市府正在開會做緊急處理」。

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種,聯合醫院,醫護接種疫苗,施打疫苗,醫護人員。（圖／記者周宸亘攝）

中央流行疫情指揮中心日前已經公布最新7大類優先接種對象，除第7類還需等待造冊審核，1~6類會同步開打，除1~3類醫事人員、第4類必要出國人員維持，第5類改由長照機構工作人員及住民、洗腎患者序位提前，第6類則新增75歲以上長者。

指揮中心指揮官陳時中原宣布將於端午連假之後，下週二（6/15）開打，而現在有了新的規劃，莊人祥今日傍晚受訪說明，由於AZ疫苗已經完成檢驗封緘，會從今晚提前展開配送，預期各縣市明日就可以取得疫苗，只要自認「準備好了」就可以開打，不用等到6/15。

莊人祥表示，這一批AZ疫苗首波配送66萬劑，今晚會先配送50多萬，剩餘10多萬則會在6/15前完成；目前各縣市規劃施打方式不同，有些是鄰里長通知、社區接種站，或者民眾自行到合約醫療院所進行預約。莊人祥說，初估合約醫療院所總數1526家，疫苗則會陸續配發到位。

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