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創意線上畢典真炫！　中原大學資管系有請機器人登場撥穗

▲中原大學線上畢典，機器人登場撥穗儀式。（圖／中原提供）

▲中原大學線上畢典，機器人登場撥穗儀式。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受到嚴峻疫情影響，今年各級學校畢業典禮紛紛停辦或改為線上舉辦。中原大學資訊管理學系為了讓傳承30年的撥穗儀式，不因疫情中斷，學生們運用專業打造「機器人撥穗畢業典禮」，並祝福每一位畢業生鵬程萬里、展翅高飛，不被疫情打擊信心，敢於突破、淬煉不凡！▲中原大學線上畢典，機器人登場撥穗儀式。（圖／中原提供）

▲中原資管系學生撰寫Zenbo機器人程式打造創意畢業典禮。（圖／中原提供）

代表今年畢業生致詞的兩位同學，一位是資訊工程學系陳俐欣，一位則是外籍生企業管理學系山中宙。陳俐欣說：「我們這一屆很特別，出生遇到921、幼稚園SARS爆發，大學有一半的時間與新冠肺炎對抗，連畢業典禮都取消。歷經這些的我們會更加堅韌、有勇氣！」山中宙則提到自己最難忘的是參與高中服務學習與日本招生，向台、日兩國高中生介紹彼此的國家，真正完成了自己「成為台日交流的橋樑」的夢想！▲中原大學線上畢典，機器人登場撥穗儀式。（圖／中原提供）

▲中原大學資管系學生撰寫程式、拍攝影片，為學長姐打造創意機器人畢業典禮。（圖／中原提供）

除了校級的畢業影片，中原資管系學生也透過寫程式、錄影片，為學長姐們打造一場別出心裁的「機器人撥穗」創意畢業典禮，透過Zenbo機器人為畢業生傳達畢業感言，影片也在學校原訂6月12日畢業典禮當天於YouTube平台集結畢業生共同參加，大家一起與師長、同學聊天互動，互道珍重再見。

這場溫馨逗趣的機器人畢業典禮，集結了扮演老師與畢業生的AI機器人Zenbo，以及擔任司儀的Pepper機器人。資管系三年級的謝旻潔與同學們負責撰寫程式、拍攝影片。謝旻潔表示，雖然有很多必須一一克服的細節與困難，但能夠為學長姐們準備這場有趣的線上畢典，也結合了自己所學的資訊專業，這樣的機會非常難得！同組的吳季蓁也說：「希望藉由這場疫情下獨一無二的畢業典禮，為全體畢業生獻上師長與學弟妹們的祝福！」

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