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中原大學17日起遠近教學　取消畢考、畢典...非洽公禁入校

▲中原大學因應疫情持續升溫，14日召開校務會議後宣布，5月17日起至30日全面實施遠距教學為期2週。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中原大學因應疫情持續升溫，14日召開校務會議後宣布，5月17日起至30日全面實施遠距教學為期2週。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應疫情持續升溫，中原大學14日下午召開全校緊急防疫會議，會末決議以準第三級規格加強防疫措施，自5月17日起至5月30日止，教學課程全面實施遠距線上教學為期二週；另外，校方決定取消畢業考與排考，改由授課教師擇定評量方式。

中原大學防疫會議上還決議，在校園活動方面，學生社團活動與課堂活動如英文話劇等課程暫停二週，校內游泳池與室內運動場地即日起暫停開放至5月30日，期望透過嚴謹防疫措施確保師生健康與安全。

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此外，中原大學已啟動校園樓館門禁管制措施，禁止校外非洽公人士進入校內各樓館，即日起至5月25日實施校園樓館體溫量測，全體教職員工生應嚴格遵守「體溫管制」、「身分管制」與「佩戴口罩」等防疫措施，違者將議處，未佩戴口罩者禁止進入各樓館，進入樓館時務必出示校內證件或QR Code。

校方最後決定，原定6月12日舉辦的畢業典禮，為避免群聚且因參與人數將超過百人，因此決議本屆校級畢業典禮取消，至於各學系撥穗儀式，則由各系遵循防疫措施與疫情狀況自行評估辦理方式，若辦理則應採分流、分班形式，倘若疫情升級至第三級，則全面取消。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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