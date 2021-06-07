暨大首辦線上畢業典禮　校長以星野源為例鼓勵畢業生

▲暨南大學校長武東星以日本藝人星野源為例鼓勵畢業生努力克服困境、實現自我。（圖／翻攝自「NCNU國立暨南國際大學」官方Youtube頻道）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情攪局，全國各級學校停課，暨南國際大學昨（6）日舉行校史首次線上畢業典禮，校長武東星特地分享日劇《月薪嬌妻》男主角星野源的成長故事，指他不因少時被霸凌、星途初始不順甚至2度腦出血的打擊而氣餒，努力提升自己，終成影歌雙棲又能寫作的斜槓達人，還如願娶得「日本國民老婆」新垣結衣，鼓勵所有同學踏入社會後不放棄努力、克服困境，創造美好未來。

暨大本屆計有1509名畢業生，包括學士班1070人、碩士班406人、博士班33人，校方除在昨天上午10時「開播」線上畢典，也將以郵寄方式將畢業證書交付畢業生，離校手續則將拉長退宿時間，同時實施遠距教學直到學期末，以對學生最安全方便的方式完成學期。國際暨南國際大學109學年度線上畢業典禮網址：https://www.youtube.com/watch?v=AvgT49tJQbA

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▲▼暨南大學校長武東星以日本藝人星野源為例鼓勵畢業生努力克服困境、實現自我。（圖／翻攝自「NCNU國立暨南國際大學」官方Youtube頻道）

武東星致詞時，一開始就說起星野源的心路歷程：他從小腸胃不好、求學時期因被霸凌罹患焦慮症，後來初入演藝圈也是從跑龍套開始，不過他仍積極努力爭取表現機會，同時也針對自己較弱的文字表達能力進行惡補；逐步成為現在時下最流行的「斜槓青年」時，星野源突然生重病，2度腦出血。

武東星說，如果當時星野源放棄自己、鬆懈了人生目標，那麼現在也娶不到新垣結衣；「多災多難的人生有時候只是為了迎接人生後面的彩蛋而已。」武東星強調沒有人可以一生順遂，就如同疫情一樣，我們去年防守的很好，今年卻面臨到困境，沒到九局下半場，都不會知道比賽的結果。星野源的經歷告訴我們一件事：「人生絕對不能鬆懈、放棄自己的初衷。」

▲暨南大學日籍留學生永尾百愛。（圖／翻攝自「NCNU國立暨南國際大學」官方Youtube頻道）

人文學院外文系學士班畢業生致詞代表，剛好也是日籍留學生永尾百愛，他提及4年來享受美麗廣大的校園、館藏豐富的圖書館、專業又富特色的通識課，讓遠赴他讀書的他嘆息時光飛逝。

永尾百愛也用一句日文來鼓勵同學：「世の中に失敗というものはない。チャレンジしているうちは失敗はない。あきらめた時が失敗である（世上沒有所謂的失敗。挑戰時沒有失敗，放棄時才是失敗）。」與校長武東星相呼應。



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