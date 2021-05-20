遠端上課「實到1.7萬人」！留言區嗨爆：老師好　楊教授出面說話了

記者趙蔡州／採訪報導

中原大學教授楊奕農19日在直播平台Twitch開課時，原本課堂的學生應到人數為54人，最終卻吸引了超過1.7萬人同時觀看，熱鬧的場面讓教授忍不住嘴角失守。楊奕農20日表示，不管是來旁聽或湊熱鬧的，他都十分開心也歡迎大家，但大家留言還是要注意不要洗版，避免影響原班學生的上課效果。

楊奕農19日下午在Twitch遠端授課，課堂內容主要講解經濟學，修習這一門課的學生共54人，照理來說要有54人在線觀看，沒想到直播開啟後，在線人數卻不斷往上升，沒有多久就逼近8000人，後來更一度突破17000多人同時在線，成為Twitch的「萬人大台」，畫面讓教授忍不住嘴角失守。

直播後來被轉發到批踢踢，鄉民看了紛紛回應「剛進去朝聖了，感覺老師很開心」、「聊天室都在亂，哈哈」、「1.7萬人唉，笑死」、「聊天室一堆暴民，笑死」、「老實說這時候好學的學生真的不錯，可以去找別的學校師資」、「老師露臉了，嘴角忍不住揚起」、「老師好，怎麼同學這麼多啊，哈哈」、「實況界超新星要橫空出世了」。

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▲教授楊奕農直播吸引超過1.7萬人觀看。（圖／翻攝自Twitch）

楊奕農20日向《ETtoday新聞雲》表示，他原本沒有預想到，竟然會有這麼多人來看他上課，雖然原班學生的上課效果比較重要，但「有人有興趣來旁聽，也無妨」、「不管是旁聽或湊熱鬧，無論如何，我都十分開心，因為多了一點機會可以傳達經濟學的內容」。

不過他也說，留言區被洗版的問題，還有某一些留言、畫面可能涉及個資，大家還是要多注意或克制一點。

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