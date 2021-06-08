一堆人頭像+老師爆哭！國小線上畢典遭酸「像公祭」　校長千字回應了　

地方中心／高雄報導

高雄市曹公國小因為疫情影響，舉辦了一場機器人畢業典禮，不過老師一邊哭泣、一邊說著「祝福話語」的影片被流傳到網路，校方覺得「溫馨」，不過網友卻有不同見解，認為像是「公祭現場」；曹公國小的校長對此表示非常遺憾，這場畢業典禮是「高規格」，老師當下落淚是「情不自禁」。

▲高雄市曹公國小的線上畢業典禮 。（圖／高雄市政府教育局提供）

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鳳山區曹公國小為今年的畢業典禮可說是絞盡腦汁，規劃了線上畢業典禮，除了學校現有的七個凱比機器人外，還特別向其他學校借了二十幾個凱比機器人，然後再請每位同學以微軟Teams帳號登入，以凱比機器人的身份在家中參加人生第一個畢典，典禮現場每個機器人都戴上畢業帽，寫上名字，只是一名老師在致詞時，一邊哭一邊說話的一段影片，被網友說像是「公祭現場」，但也有其他網友緩頰表示「不會啦！很用心」。

▲國小畢業典禮影片被民眾討論熱烈，還一度以為是「公祭現場」 。（圖／翻攝討論群組）

▲國小畢業典禮影片被民眾討論熱烈，還一度以為是「公祭現場」 。（圖／翻攝討論群組）

曹公國小劉熾慧校長對此表示「非常遺憾」，她也透露影片當中的老師知道這件事之後，心情不是那麼的愉快，所以現在校方也在對這名老師積極安撫、調解中。至於老師當時為何會哭成這樣，校長也解釋，「老師是抱著我們畢業典禮會取消的一個念頭，沒想到校方有規劃這樣的畢業典禮，甚至用這樣的高規格，所以她在一開始致詞，對工作團隊致上深深的謝意」，單純就是「情不自禁」。

▲高雄市曹公國小的線上畢業典禮 。（圖／高雄市政府教育局提供）

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