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全台唯一有撥穗儀式的人！女大生全家幫她辦畢典　網羨慕：好有愛

▲▼畢業,年輕人,年輕女孩,大學生,青少女,青少年。（圖／示意圖／pixabay）

▲今年各級學校的實體畢業典禮都取消，讓許多畢業生都很遺憾。（圖／示意圖／pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

本土疫情還在燒，各級學校直接停課到暑假，也取消了實體畢業典禮，讓不少畢業生都相當遺憾，無和同窗、老師告別，也不能讓師長撥穗。不過，一名女網友便在Ｄcard有趣板分享一段影片表示，看到同學PO出全家直接在家幫辦了一場搞笑畢業典禮，字幕、配樂、頒獎、撥穗、獻花樣樣不缺，讓許多網友看了也笑翻直呼「好可愛」。

從影片中可見，爸爸西裝筆挺，神情莊重，在一陣悠揚樂聲中，頒獎給身穿學士袍又頻頻笑場的寶貝女兒，後面的電視螢幕還特別秀出「110年ＸＸ大學ＸＸ系畢業典禮」，且整個典禮分工明確，媽媽負責指導、由姐姐攝影、妹妹幫忙遞獎、弟弟在旁邊吃飯，人人「各司其職」完成儀式，讓原PO看了超羨慕，想要求自家老爸比照辦理，結果被秒拒絕，「神經病喔，在家穿什麼西裝我才不要」。

2000年6月28日，應屆大學本科畢業的趙薇在北京電影學院參加畢業典禮。（圖／CFP）

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▲這場別開生面的畢業典禮，從字幕、配樂、頒獎、撥穗、獻花一應俱全。（示意圖／CFP）

其他網友看後也笑翻表示，「他爸超好笑，表情超官方，我快笑死」、「讓疫情之下多了一點溫馨感」、「看起來是很有愛的一家人呢，太可愛了啦」、「爸爸的手勢不一般，顯然是頒過很多次獎」、「只有我覺得他們家有四個小孩，好猛啊」、「爸爸表情100分」、「爸爸就是頒獎達人吧超級可愛哈哈哈」。

還有網友分享學校的線上撥穗，「我們學校是可以上傳照片，學校做gif，讓校長幫你撥穗！」、「我們大學有線上撥穗，戴好畢業帽然後開Google meet，老師一個一個點名，讓你在螢幕後自己撥穗」、「我們系神人自己寫程式做虛擬撥穗，讓教授在電腦前用滑鼠從左滑到右邊幫學生撥穗」。

也釣出疑似女主角姊姊的網友留言表示，爸爸不是教授也不是經理，只是去年曾參加過她的畢業典禮，，所以才有樣學樣，並幽默地加碼爆料「不要看他穿這麼正式，其實下半身只有一條內褲喔」。

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