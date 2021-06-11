快訊／雲林今確診＋2　雲林縣政府15:00直播說明

▲中央流行疫情指揮中心公布雲林縣有2件新冠狀病毒確診案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內本土確診案例286例，為141例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月19日至6月10日，個案分佈雲林縣確診2例，雲林縣長張麗善將於15:00線上直播「疫情說明」會後將文圖及影片貼於縣府官網。

雲林確診案例繼6月6日後隔五天，今日中央再度公布確診個案2例，至今共累計確診人數18例，不幸確診死亡案例1例。雲林縣政府說明，如雲林縣政府接獲中央通知有確診案例，就會在當日下午15:00召開線上疫情說明，民眾、鄉親可至雲林縣政府Youtube、縣長張麗善臉書、雲林縣政府臉書、地方有線電視及公用頻道03台同步關注。

▲雲林縣長張麗善表示，作為防疫指揮官，嚴正呼籲，中央除顧慮防疫人員自身的安危，更應嚴肅思考他們的家人與同住者的風險。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日雲林縣長張麗善召開記者會表示，作為防疫指揮官，嚴正呼籲，中央除顧慮防疫人員自身的安危，更應嚴肅思考他們的家人與同住者的風險。先前5月3日中央曾允許第一至第三類人員的同住家屬施打疫苗，這是正確的決定，這也是溫暖的決定。衛生局長曾春美也強調，疫情持續嚴峻，請雲林縣民在張縣長指揮領導下持續全力抗疫，希望社會大眾給予縣府團隊加油打氣，讓團隊能夠有勇氣繼續走下去，共同努力抗疫。

▲中央流行疫情指揮中心公布雲林縣有2件新冠狀病毒確診案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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