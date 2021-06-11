首批10座「日本組合負壓隔離艙」抵台！陳時中曝優先安裝醫院名單

▲指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／台北報導

首批10座隔離艙於昨（10）日晚間由華航載運抵達桃園機場，指揮官陳時中除了昨晚有到場親自迎接之外，也特別在今（11）日下午記者會對於企業及民間單位共同捐贈80座日製負壓隔離艙表達感謝，陳時中說，剩下70座會陸續送進來，第一批基本上以重症急救醫院優先，目前也已經安排一些醫院儘速安裝。

陳時中表示，企業及民間單位共同捐贈日製負壓隔離艙共80座，非常感謝萬海航運、富邦金控、元大金控集團、大肚山創新基金會、台灣證券、台灣期貨交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心，昨晚進來10座了，剩下70座會陸續進來。

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至於這些隔離艙會如何運用，陳時中說，第一批基本上以重症急救醫院優先，看各醫院需求，第一批目前安排雙和、萬芳、亞東、新光醫院，其中新光最早，可能明早就裝，北區則是林口長庚、大千，台中榮總等，安排第一批於這些醫院儘速安裝。

陳時中指出，這些隔離艙最主要會放在急診室外面，醫院有不明確診病人要急救或處置，就可以先安置在負壓隔離艙裡，以降低急診室風險，對於病人急救也有幫助，非常感謝民間企業的捐贈。

▲昨晚10座負壓隔離艙已先抵台，剩下70座會陸續進來。（圖／指揮中心提供）