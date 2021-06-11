坦承已經打疫苗！雲林縣議員邱世文「三度鞠躬」道歉：我很愧疚

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，國內疫苗短缺，各縣市不斷爆出「特權插隊打疫苗」。民進黨雲林縣議員邱世文今（11日）早召開記者會，承認自己已經施打疫苗，感到非常愧疚，面對鏡頭三度鞠躬，鄭重向社會大眾道歉。

▲雲林縣議員邱世文今早召開記者會說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣昨爆出有許多議員已經完成疫苗接種，時代力量雲林縣議員廖郁賢稍早坦承自己已於5月27日完成施打，事件曝光後時力黨主席陳椒華親自出面致歉；此外，民進黨籍議員邱世文今早也為此召開記者會，坦承自己早已於5月20日完成疫苗接種，鄭重向社會大眾道歉。

邱世文解釋，5月14日時疫情還沒有很嚴峻，當時議會群組裡就有講到，雲林縣衛生局為了服務議員，有開放疫苗接種登記，由於5月17日就要開定期會，他以為可能是擔憂議員會議造成群聚，衛生局才會幫忙施打，「我那時也相信，衛生局有把關，可能第一線醫護都打完了，才會輪到我們，所以我才會報名，並在5月20日完成疫苗施打。」

對於自起搶先施打疫苗，邱世文坦言感到非常愧疚、抱歉，記者會上三度鞠躬向社會大眾道歉，尤其對不起身在防疫第一線的雲林醫護人員，「對不起、對不起、對不起！」

▼邱世文三度鞠躬道歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）