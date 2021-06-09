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高雄養生會館偷營業　賣淫女無罩激戰！重罰+斷水斷電

記者黃子倩／高雄報導

目前國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，指揮官陳時中指出：「目前我們都沒有放鬆的本錢，這兩天的（確診）數目雖然減少，但還是要繼續觀察。」行政院更在本週一宣布將三級警戒延長至28日，各高風險營業場所仍需配合防疫規定禁止營業，但高雄新興分局仍發現轄區內一家養生館雖大門深鎖、店招關閉，卻疑似「明關暗開」偷偷營業，稽查小組探訪蒐證齊全後，向法院聲請搜索票於昨（8日）晚間近9點進入搜索，果然抓到負責人、女服務生及男客等共5人，仍在店內從事性交易，全依照違反傳染病防治法開罰。

▲▼養生會館偷營業，新興分局查獲「人與人的連結」堵破口。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一家養生會館遭員警查獲仍從事性交易，且在室內的5人都沒有戴上口罩。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼養生會館偷營業，新興分局查獲「人與人的連結」堵破口。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一家養生會館遭員警查獲仍從事性交易。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，新興分局的員警8日晚間接近9點持高雄地院搜索票入內，查獲49歲的越南籍女服務生潘女，以及53歲的彭姓男客在三樓包廂從事性交易，且兩人都未戴口罩；另媒介性交易的的47歲養生館負責人黃男，則與黃姓友人、阮姓友人等共3人在一樓大廳飲酒；警方當場查扣保險套、潤滑油、暗門電子磁扣、監視錄影器及鏡頭、營業所得新台幤2200元等證物，依違反社會秩序維護法及刑法妨害風化案移請高雄地檢署偵辦。

▲▼養生會館偷營業，新興分局查獲「人與人的連結」堵破口。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方在養生會館內查獲保險套、現金等證物。（圖／記者黃子倩翻攝）

由於防疫期間，養生館屬於應停業的場所，針對違規偷偷營業部分，新興分局已函報衛生局、工務局來裁處斷水斷電，以示政府防疫工作的決心；同時在場黃姓負責人、女服務生、男客及友人等5人群聚且都沒有戴上口罩，明顯涉有違反傳染病防治法，經員警蒐證後已一併函請衛生局裁罰。

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