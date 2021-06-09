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客收包裹怕染疫要求代簽！找錢秒收口袋　送貨員心累曝1解方

記者黃翊婷／綜合報導

一名送貨員日前透過爆料公社APP發表文章，抱怨遇到客人擔心染疫不願意簽名，並要求他代簽，卻敢直接拿取找的零錢，「我所找的錢你馬上就放進口袋，讓你簽個名，你卻說你不敢，什麼邏輯啊？」

外送,包裹,宅配,簽名（圖／CFP）

▲原PO希望民眾不要再要求送貨員代簽。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

爆料公社網站8日分享一名送貨員的PO文，他提到，送貨簽收是為了保障送貨員，也代表客戶有收到貨物，疫情期間大家都害怕染疫，但送貨是他的工作，簽收則是客人的責任，所以希望大家不要提出把貨物放門口、幫忙簽名等要求，「這樣是偽造文書，出問題我們擔不起責任。」

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原PO說，在沒有利益關係的前提下，他相信大家都是好人，但從事這份工作以來，也經歷過一些不好的經驗，有一次客人請他將貨物放在門口的貨車上並代為簽名，結果自己忘記去領取，隔天死不承認也堅持沒有簽收，害他賠了將近2萬元。

原PO感嘆，其實在PO文的這一天，也有遇到一名不願意簽名的客人，但因為有代收貨款需要找零錢，沒想到對方一拿到零錢就收進口袋，讓他覺得超傻眼，「我所找的錢你馬上就放進口袋，讓你簽個名，你卻說你不敢，什麼邏輯啊？」

最後原PO不忘呼籲，請不要再對送貨員說「沒問題，東西壞了算我的」，也不要再要求代簽，規定就是要客人自己簽收，如果真的很害怕接觸或者不想簽名，其實也可以蓋章，真的沒有那麼麻煩。

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