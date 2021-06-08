超商前逗弄蟾蜍！高雄男口罩拉到下巴　看到警察愣住了

記者黃子倩／高雄報導

國內疫情嚴峻，民眾外出得依法戴上口罩，但高雄美濃一名年約18歲張姓男子，日前蹲在超商門口逗弄蟾蜍，一時忘情竟然將口罩拉到下巴、根本沒有遮住口鼻，警方見狀立即前往告發，沒想到張男看到警察，依舊沒有注意到異狀，經警方提醒後才驚覺自己口罩沒有戴好，連忙將口罩拉上戴妥，不過現在防疫期間、勸導期已過，警方仍依規定摯單告發並函報高雄市衛生局裁罰。

▲高雄男忘情逗弄蟾蜍，將口罩拉到下巴卻不自覺，遭警方開單告發。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，旗山分局美濃分駐所所長與員警4日夜間巡邏時，前往轄區內一家便利超商巡簽，發現有名男子蹲在超商門口，手不斷向玻璃門窗揮舞，警方上前查看，意外發現在逗弄地上蟾蜍的他，疑似因為逗弄蟾蜍一時忘情，竟然將口罩拉到下巴。

▲高雄男子將口罩拉到下巴卻不自覺，經警方提醒才發現自己口罩沒戴好。（圖／記者黃子倩翻攝）

而且這名張姓男子看到警察靠近，當下沒有察覺任何異狀，經警方提醒後才驚覺自己口罩沒戴好，但警仍依法針對張男未戴口罩部分依傳染病防治法相關規定摯單告發，並依規定函報高雄市衛生局裁罰。

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