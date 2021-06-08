高雄「嘉玲回來」才一天！高雄6男女群聚打麻將　警揪5人無罩開罰

▲國內疫情嚴峻尚未緩解，高雄新興區卻傳出仍有人無視禁令群聚打麻將。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內疫情嚴峻，但高雄新興區仍有大樓的競技協會傳出群聚，派出所接獲報案，由所長帶隊到大樓樓梯間守候，趁一名25歲的女子外出上洗手間時上前盤查，並揪出在店內群聚打麻將的6人，依法開單舉發。

警方指出，新興分局轄下的前金分駐所今（8日）凌晨執行停業場所稽查勤務，在前金區中正四路上某大樓的競技協會發現疑似有人出入群聚情事，前金所所長即率員於大樓樓梯間守候埋伏，終於今（8日）凌晨12點多，趁一名25歲的蔡姓女子外出上洗手間時上前盤查，並由女子帶入內查看，發現店內6人群聚，且其中22歲的鄭男、34歲鄭男、34歲王男以及41歲的黃女4人正在打麻將，另有一名27歲的李男坐在沙發上休息。

▲國內疫情嚴峻尚未緩解，高雄新興區卻傳出仍有人無視禁令群聚打麻將。（圖／記者黃子倩翻攝）

經員警調查，室內6人彼此為朋友關係，但他們無視高雄市政府規定室內不得群聚的規定，聚在一起打麻將，且其中5人未戴口罩，面對警方盤查，這群人表示他們昨（7日）晚間11點多開始，在店內打麻將，底台20到50元、無抽頭，員警現場查扣麻將1付及20、100、500、1000面額塑膠籌碼，合計查到共11940元籌碼、沒有現金，此6人明顯違反社會秩序維護法，經偵辦後移請高雄地方法院裁處。

另警方查到李男等6人室內群聚，其中5人還沒有戴口罩，明顯違反疫情指揮中心所「室內禁止5人以上群聚」的規定，經警方蒐證後依違反傳染病防治法移送衛生局裁罰；另店面疑涉違規營業，警方將一併移送衛生局裁處是否有違規營業情事，若查證屬實，將依規定函請工務局強制執行斷水斷電。

▲國內疫情嚴峻尚未緩解，高雄新興區卻傳出仍有人無視禁令群聚打麻將。（圖／記者黃子倩翻攝）

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