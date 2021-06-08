　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄「嘉玲回來」才一天！高雄6男女群聚打麻將　警揪5人無罩開罰

▲▼ 高雄新興區傳出有人群聚打麻將 。（圖／記者黃子倩翻攝）

國內疫情嚴峻尚未緩解，高雄新興區卻傳出仍有人無視禁令群聚打麻將。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內疫情嚴峻，但高雄新興區仍有大樓的競技協會傳出群聚，派出所接獲報案，由所長帶隊到大樓樓梯間守候，趁一名25歲的女子外出上洗手間時上前盤查，並揪出在店內群聚打麻將的6人，依法開單舉發。

警方指出，新興分局轄下的前金分駐所今（8日）凌晨執行停業場所稽查勤務，在前金區中正四路上某大樓的競技協會發現疑似有人出入群聚情事，前金所所長即率員於大樓樓梯間守候埋伏，終於今（8日）凌晨12點多，趁一名25歲的蔡姓女子外出上洗手間時上前盤查，並由女子帶入內查看，發現店內6人群聚，且其中22歲的鄭男、34歲鄭男、34歲王男以及41歲的黃女4人正在打麻將，另有一名27歲的李男坐在沙發上休息。

▲▼ 高雄新興區傳出有人群聚打麻將 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲國內疫情嚴峻尚未緩解，高雄新興區卻傳出仍有人無視禁令群聚打麻將。（圖／記者黃子倩翻攝）

經員警調查，室內6人彼此為朋友關係，但他們無視高雄市政府規定室內不得群聚的規定，聚在一起打麻將，且其中5人未戴口罩，面對警方盤查，這群人表示他們昨（7日）晚間11點多開始，在店內打麻將，底台20到50元、無抽頭，員警現場查扣麻將1付及20、100、500、1000面額塑膠籌碼，合計查到共11940元籌碼、沒有現金，此6人明顯違反社會秩序維護法，經偵辦後移請高雄地方法院裁處。

另警方查到李男等6人室內群聚，其中5人還沒有戴口罩，明顯違反疫情指揮中心所「室內禁止5人以上群聚」的規定，經警方蒐證後依違反傳染病防治法移送衛生局裁罰；另店面疑涉違規營業，警方將一併移送衛生局裁處是否有違規營業情事，若查證屬實，將依規定函請工務局強制執行斷水斷電。

▲▼ 高雄新興區傳出有人群聚打麻將 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲國內疫情嚴峻尚未緩解，高雄新興區卻傳出仍有人無視禁令群聚打麻將。（圖／記者黃子倩翻攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

更多新聞：

鳳山廢棄市場8人飲酒聊天　2人無罩...居民憂成防疫破口

高雄7男女深夜聚集1人無罩　警盤查搜出K盤、開山刀

快訊／高雄中山路地下機車道多車碰撞釀5傷　最小傷者僅7歲

疫情嚴峻！高雄嬤心繫醫院工作的姪子　徒步7公里探望警助她返家

ET快訊
快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：準備大規模施打
新北17歲少年「騎車撞上砂石車」　頭破血流亡　
全民普發1萬現金？　蘇貞昌回應了
LIVE／800萬勞工沒領到紓困　蘇貞昌今親上火線報告特別預
館長辦范雲3+11「究責」投票　2.7萬人按怒4千留言戰翻
和碩員工洩露21歲女學生iPhone私密照！　Apple砸數
高端疫苗解盲倒數　知情人曝公布2點：沒有疫苗保護力比率
日正妹「4年花253萬整形」！　對比照曝光全傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北17歲少年「騎車撞上砂石車」！頭破血流亡　車身解體散落一地

高雄「嘉玲回來」才一天！高雄6男女群聚打麻將　警揪5人無罩開罰

直擊「永春站職業丐幫」　輪椅大叔收工就能站！社工曝驚人身價

彰化葡萄家族遭獵巫！住家被丟垃圾　長子哽咽：我們非戰犯

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

自來水爆管水柱直沖5層樓　基隆水公司：排氣閥接頭脫落

快訊／全台警察+3確診　新北警增2確診「保一總隊」首傳隊員染疫

堅守防疫崗位　警政署長暖送226份便當慰勞大安分局員警

電視台攝影師猝死廁所相驗結果出爐　檢方一原因將採集檢體查明

午後大雨！台7線桃園復興區道路坍方　雙向中斷管制警戒

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

新北17歲少年「騎車撞上砂石車」！頭破血流亡　車身解體散落一地

高雄「嘉玲回來」才一天！高雄6男女群聚打麻將　警揪5人無罩開罰

直擊「永春站職業丐幫」　輪椅大叔收工就能站！社工曝驚人身價

彰化葡萄家族遭獵巫！住家被丟垃圾　長子哽咽：我們非戰犯

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

自來水爆管水柱直沖5層樓　基隆水公司：排氣閥接頭脫落

快訊／全台警察+3確診　新北警增2確診「保一總隊」首傳隊員染疫

堅守防疫崗位　警政署長暖送226份便當慰勞大安分局員警

電視台攝影師猝死廁所相驗結果出爐　檢方一原因將採集檢體查明

午後大雨！台7線桃園復興區道路坍方　雙向中斷管制警戒

快訊／京鼎今日快篩突喊卡！改9日進行

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：準備大規模施打！

「幹籃哥」回來了　籃網葛瑞芬升空爆扣字母哥

LIVE／首批「日本組合式負壓隔離艙」今抵台　陳宗彥最新說明

股匯同樂！新台幣早盤升逾4分　來到27.67元

李智雅深V大開「露Bra」洩42歲真實體態　霸氣外露扮「黑化沈秀蓮」

從扛債人生走向財務自由　專家曝關鍵優化理財術

新北17歲少年「騎車撞上砂石車」！頭破血流亡　車身解體散落一地

高端打開跌停！股價仍下挫逾8％　台康翻黑跌1.5％

人造致命新冠病毒！　美科學家揭2大證據：「功能增益」是關鍵

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

社會熱門新聞

新北確診男不斷趴趴走　遭重罰130萬

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

彰化葡萄家族遭獵巫！住家被丟垃圾　長子哽咽：我們非戰犯

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

直擊「永春站職業丐幫」　輪椅大叔收工就能站

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

電視台攝影師猝死廁所　相驗結果出爐

快訊／全台警+3確診　保一總隊首傳染疫

高雄6男女深夜打麻將　警揪5人無罩開罰

國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

水柱直沖5樓高　水公司：接頭脫落

人夫被正妹追撞還被拐去開房　他完事開門傻了

屏東夫妻爬山遇大雨　提早折返夫竟失蹤亡

即／北市中山區驚傳夫妻在家同天猝死

更多熱門

相關新聞

台灣死亡率全球最高！陳時中鬆口將擴大快篩

台灣死亡率全球最高！陳時中鬆口將擴大快篩

國內本土疫情延燒，截至昨（7）日已累積286人染疫身亡，死亡率超過2%、高於全球，三級警戒則將延續至28日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也鼓勵廠商進口快篩劑，前台大感染科醫師林氏璧認為，有許多社區確診者沒抓出，才讓致死率呈現偏高趨勢。

館長辦3+11「究責」投票　4千留言戰翻

館長辦3+11「究責」投票　4千留言戰翻

「應立即進入四級警戒」　醫曝得阻斷這類人傳播鏈

「應立即進入四級警戒」　醫曝得阻斷這類人傳播鏈

苦苓：沒人會為吃粽子玩命　別把端午回家當十惡不赦

苦苓：沒人會為吃粽子玩命　別把端午回家當十惡不赦

某些疫苗保護力僅50%？　他：國產疫苗可能是問號

某些疫苗保護力僅50%？　他：國產疫苗可能是問號

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染高雄新興分局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

《德州電鋸》女星確診僅29歲病逝

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面