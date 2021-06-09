快訊／莫德納開打！新北獲配9800劑　5700劑送達17間專責醫院





▲莫德納合格標籤。（圖／食藥署提供）

記者羅婉庭／新北報導

首批7萬多劑莫德納疫苗9日開打，新北市衛生局長陳潤秋表示，此次獲配9800劑，5700劑已送至17家專責醫院，其餘4100劑會再陸續補齊。將最優先提供直接照顧確診者或疑似個案的一級風險醫護人員，至於施打進度規劃，需看各醫院自行調配安排。

指揮中心發言人莊人祥表示，今上午將直接配送到各醫院，預計2、3天會全部打完；至於日本贈與台灣的124萬劑疫苗，則將於6月15日大規模施打。

莊人祥強調，各醫院每天都得向衛生局回報疫苗使用量，所以衛生局可掌握各醫院的施打情形，目前每日平均接種3、4萬人次，光是上周就有26萬名醫事人員完成施打，前三批共41萬劑AZ疫苗預計本周五即可打完，因此指揮中心不要求衛生局緊逼醫院施打進度，但希望衛生局與各醫院充分溝通。

新北市衛生局表示，今日起 Moderna 疫苗開始接種，接種對象為 COVID-19 專責醫療院所直接照顧確診／疑似個案第一線工作人員(風險等級 1)及非直接照顧確診／疑似個案之第一線工作人員(風險等級 2)，並視前述對象接種情形，逐步放寬至所有第一類醫事及非醫事等工作人員接種，本次接種將由專責醫療院院內直接安排接種。