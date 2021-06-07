高雄7男女深夜聚集1人無罩　警盤查搜出K盤、開山刀

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情未見平緩，中央流行疫情指揮中心6日才剛宣布新增36例死亡個案，高雄新興區7日凌晨4點多又傳出「多人群聚」，五福二路派出所接獲報案後趕到現場，發現7名年輕男女在停車場群聚聊天，隨即呼叫快打部隊到場支援，警方以優勢警力控制現場後，逐一紀錄7人資料，由於其中一名26歲的楊姓男子沒有戴口罩，警方立刻依傳染疾病防治法予以舉發。

▲高雄警方獲報在新興區有7人群聚，立刻派員趕到現場盤查，意外發現吳姓男子車上藏有K盤。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，在場抄登資料時，還意外發現一名33歲的潘姓男子本身曾有多次鬥毆紀錄，且取得他同意打開隨身背包後，意外在背包內發現一把開山刀；加上，警方見潘男和現場一名26歲的吳男兩人為同車友人，因此同樣在徵求吳男的同意後查看他開的車輛。

▲高雄警方獲報在新興區有7人群聚，立刻派員趕到現場盤查，意外發現潘姓男子背包內藏有開山刀。（圖／記者黃子倩翻攝）

當警方準備查看車內物品時，觀察到吳男這時明顯神色緊張，警方不敢大意、仔細搜索，果然在於車內副駕駛座的置物箱中查出一個Ｋ盤，雖然吳男立刻辯稱Ｋ盤「不是他的」，但警方仍將潘、吳兩人帶回派出所，依違反社會秩序維護法及毒品危害防制條例偵辦。

▲▼高雄警方現場查扣的K盤、開山刀等證物。（圖／記者黃子倩翻攝）

​警方呼籲現為防疫三級警戒期間，民眾應配合政府防疫政策，減少移動好好待在家裡，不可在外群聚；防疫期間警方對犯罪行為查緝，仍然不會放鬆，將持續維護轄內治安，一經發現犯罪不法情事，警方一定強力執法，予以嚴辦決不寬貸！

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