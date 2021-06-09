台中75歲↑長者打疫苗腳步近了　盧秀燕貼心推「到府施打」

▲台中市將提供長者到府施打疫苗服務 。（圖／路透）

記者李忠憲／台中報導

國內疫情嚴峻，行政院長蘇貞昌日前宣布，日本贈送AZ疫苗部分優先提供給75歲以上長者、養護機構和洗腎患者等。台中市長盧秀燕也祭出貼心服務，將提供行動不便長者「到府施打」服務，目前已請各里進行調查造冊，疫苗到就會立刻開打。

中央日前宣布，日本贈送AZ疫苗有一大部分會提供75歲以上長者、養護機構及洗腎患者施打，台中市政府諮詢專線被打爆，大家都在問何時、何地可以來接種。

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市長盧秀燕8日對此說明，台中75歲以上長者超過13萬人，目前還不知中央配發台中市劑量，且必須包括醫護人員等前2類打完，有餘額才會進行第3類、75歲以上老人接種。目前將造冊並依序通知，請民眾稍安勿躁。

中市民政局長吳世瑋也說，這一波疫苗施打會針對行動不便的長者，提供到府施打疫苗服務，這是市長盧秀燕貼心政策，目前已透過各里造冊，而長者如果可以自行前往快打站，或是醫療院所施打，也可以自行前往。

他表示，台中市75歲以上長者逾13萬人，雖然目前還不知道中央配發的劑量，而且必須包括醫護人員等前2類打完還有餘額，才會進行第3類、75歲以上老人施打，但中市超前部署，造冊完成並做好調查，中央下達指示，疫苗一來就可以施打。

吳世瑋補充說，到府施打將依戶籍進行，如果夫妻二人都超過75歲，戶籍都在台中但不屬於同戶，可選擇在同一戶施打，只限台中市民。

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