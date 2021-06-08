桃園單日+3本土！他讚「防疫贏雙北」快追到+0　網1點打臉：不相信

▲原PO認為，桃園的疫情已經控制住了。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（7）日公布國內新增215例本土案例，其中，桃園市新增3名確診個案，就有網友表示，桃園的疫情一直都很嚴重，但7日新增的本土案例只有3例，似乎已經控制住，相較於雙北，資源多但卻只會喊喊口號，沒有實際作為，對此，網友們卻認為「只是因為有篩出來而已」。

有網友昨日在PTT發文，一直以來桃園的疫情都很嚴重，但昨天日桃園市的單日新增個案只有3例，疫情似乎已經漸漸控制住，就快要可以看到+0了，反觀雙北，資源多但卻沒有做好防疫，只會喊口號演給民眾看，「之前餐廳禁內用也比其他縣市慢」。

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▲網友認為，很多確診根本都沒有篩出來。（圖／翻攝自PTT）

原PO指出，其他縣市已經開始實施，市場分流管制，但雙北卻遲遲沒有行動，直到6日台北市才決定周末買菜分流，他認為桃園最厲害的是，在疫情爆炸之後，還一直配合中央支援雙北，幫忙設集中檢疫所收治病人，「沒有桃園的不斷輸出高防禦率，那兩個是不是會比現在更慘到爆？」

對此，有網友認為，只是因為很多都沒有被篩檢出來，「沒快篩普篩，都是幻覺」、「桃園都沒篩檢量沒數據，無法信服」、「要看篩檢量多少吧」、「如果篩檢量跟雙北一樣，我就服」、「桃園科技業都沒篩檢，你敢信」、「桃園篩檢站超少，要先打電話預約」、「沒篩沒確診，很難懂嗎」。