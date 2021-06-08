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疾管署要加油！美醫師看「疫苗接種順序」好失望：遊民也該列入

▲美國華裔楊醫師認為，遊民及收容所人員應該列入優先施打疫苗對象。（示意圖／記者張一中攝）

記者周姈姈／綜合報導

疾管署公布新冠疫苗十一類公費接種順位，對此，美國華裔楊醫師表示「這份接種順序還蠻令人失望的，台灣疾管署真的要加油。」楊醫師指出，身體健康的官員、村里長感染重症死亡的機率比長照老人或遊民低很多，只要一個長照老人陽性，該機構基本上就完了，且遊民也是最容易爆發疫情以及高比例重症或死亡的人群，呼籲台灣也應該將遊民及收容所人員列入優先施打對象。

楊醫師就在臉書發文比較台灣和美國疫苗接種順序的差別，他說，第一個最大的差異是麻州第一期接種種對象是風險最大（醫護/看護，消防救護/警察）或是得病後可能產生重症或死亡個高風險人群（長照/安養院，流民）。台灣則把「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」和村里長擺在第二順位。

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楊醫師認為「身體健康的官員或是村里長即使被傳染新冠肺炎重症死亡的機率會比長照老人或流民要來的低很多，因此，我個人不覺得官員或是村里長的順位應該比長照人員或是警察還高。重症以及死亡的風險跟接觸風險應該一起評估。」

楊醫師說，台灣目前沒有很重視長照、安養機構的COVID風險，這個去年麻州和紐約可是付了很慘痛的代價而學習到的經驗。去年三到五月，美國重災區的長照、安養院簡直是「等死院」，美國COVID死亡人口中有三分之一是來自安養院，在麻州一半的COVID死亡人數來自於安養院裡的老人。

楊醫師表示「查到一個陽姓老人的時候，那個長照機構基本上就完了」，因此他呼籲，台灣應該盡快建立安養院醫療人員及老人每週定期PCR篩檢，同時也應該安排長照、安養院人員為疫苗接種的第二順位。」

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▲台灣應該盡快建立安養院醫療人員及老人每週定期PCR篩檢，千萬別讓長照、安養院變成「等死院」。（示意圖／記者李毓康攝）

楊醫師也提出另一個疫苗接種問題，就是並未提及遊民的疫苗施打。楊醫師指出「我們研究團隊去年花了不少時間研究遊民COVID-19的感染與傳播，有一篇研究現在被期刊審核中。這一批人群往往是社會裡最被忽視的一群人，但他們也是最容易爆發疫情以及高比例重症或死亡的人群。在麻州，遊民是被列入第一波施打名單裡的。台灣也應該考慮把遊民及收容所工作人員列入優先施打對象。」

最後楊醫師表示「說真的，這一份接種順序的安排，還蠻令人失望的。台灣應該利用最引以為傲的健保資料庫系統，透過TOCC和慢性病史運算出接種順序，而不是單單以接觸風險來制定接種順序。這樣的順序在去年還沒有社區感染前，是可以接受的。」

楊醫師說，現今台灣已進入社區感染，接種順序就應該調整讓最高危的人群能最早打到疫苗，以減少對醫療量能的衝擊。連美國這種沒有健保系統，電子病歷系統超級混亂的國家， 都能訂出詳細的施打順位，列出慢性病清單。台灣疾管署真的要加油加油。」 

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