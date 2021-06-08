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注意！4大超商最新「暫停營業門市、防疫措施」懶人包

▲▼ 7-11,便利商店,實名制 。（圖／記者張一中攝）

▲4大超商最新防疫措施、暫停營業門市一次看。（圖／記者張一中攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情尚未趨緩，全國3級防疫警戒二度延長至6月28日，中央流行疫情指揮中心也針對超商、賣場祭出3大加強措施，如人流部分須以「1坪1人」為原則，人潮過多時則採「1進1出」等管制，為配合政府最新防疫規定，4大超商也做出最新因應，另目前也有近200家門市暫停營業中，《ETtoday新聞雲》整理更新防疫規定及休店名單並提供相關連結，提醒民眾要多加注意。

▲▼萊爾富。（圖／業者提供）

▲萊爾富於門市標示可容納人數。（圖／業者提供）

指揮中心針對超市、賣場等地祭出3大加強管制措施，其中，人流管制部分須以「1坪1人」為原則，人流量太大則須安排工作人員採「1進1出」管制人潮；「動線管制」要求出入口進出須派員進行分流，以落實消費者實聯制登記、戴口罩、量體溫等動作；最後「場域管制」則要求提高消毒頻率。

針對政府最新防疫規定，4大超商也推最新因應措施，像是全家祭3大防疫措施如於結帳區設計地貼維持1人1坪社交距離，萊爾富則在店門口等地標示可容納人數，若人流太多將請消費者於門口等候；而日前為配合政府，5月17日起陸續有超商暫停營業，截至目前為止共有近200間門市休業中，其中，最晚恢復營業門市要到9月中，各超商也開放民眾至相關網站提供查詢，且陸續更新中。

▲▼雙北市疫情三級 店家紛紛改採實名制 超商登記入店。（圖／記者屠惠剛攝）

▲進入超商須實聯制登記。（圖／記者屠惠剛攝）

●7-11
配合政府最新防疫措施，7-11表示持續落實戴口罩、實聯制、保持社交距離，同時也加強容留人數規範，並提供顧客酒精使用，門市定期消毒清潔，後續依政府防疫政策持續滾動式調整防疫作法。另，目前各門市已撤除座位區、暫停自助區裸賣商品販售、不開放洗手間，同步停辦實體活動、試吃試飲活動。

因疫情關閉部分門市可至7-11查詢。

●全家
全家祭出「3步驟」響應政府防疫作為，包括「1坪1人社交距離」，全門市於結帳區設置地貼，約1坪1人的社交距離；「店舖消毒1天4次」，店舖人員於離峰時段及早、中、晚大夜4時段之人員交接班時進行店舖消毒；「公共區域暫停開放」，全台洗手間、休憩區暫停開放，裸賣熟食也暫停販售。

目前全門市也實施「實聯制」，除可用全家會員實聯實聯外也提供「簡訊實聯制」登記，未帶手機者則須填寫紙本留下資料，台北地區也可用「台北通實聯制」。

因疫情關閉部分門市可至全家查詢。

●萊爾富
配合政府最新防疫規定，萊爾富以門市坪數計算於每間門市標示「可容納人數」，以1人1坪控管人流，以此提醒消費者要進入店內時可先看一下人潮，若是人流過多也會勸導消費者先於門口等待，並針對坪數較大門市加派人力做好人流管制。另，萊爾富全門市目前實施「簡訊實聯制」，未帶手機者以紙本方式進行登記，全台門市同步暫停開放座位區、廁所。

因疫情關閉部分門市可至萊爾富查詢。

●OK mart
因應此次防疫升級，OK mart針對結帳區設置等待線以提供消費者間隔距離保持1.5公尺外，門市人員也將控管店內人流，維持「1人1坪」防疫原則；目前全門市停販熟食區、不開放設所及休息區，門市每隔8小時3班制進行環境清潔消毒。另，全門市實施「簡訊實聯制」，未帶手機者提供紙本登記。

因疫情關閉部分門市可至OK mart查詢。

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