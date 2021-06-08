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友台決議通過！　美康州參眾議會挺台入國際組織、強化美台經貿

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國康乃狄克州參眾議會近期一致通過友台共同決議，支持美台強化經貿夥伴關係。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約7日專電

美國康乃狄克州參眾議會近期一致通過友台共同決議，支持美台強化經貿夥伴關係，重申力挺台灣國際參與，並促請康乃狄克州政府與台灣洽簽駕照相互承認協定。

慶祝台灣省與康州締結姊妹州關係22週年的HJ50號決議案，由華裔州參議員黃濤（Tony Hwang）、州眾議會副議長萊恩（Kevin Ryan）等議員共同提出，分別於5月4日、6月4日在州眾議會及參議會無異議通過。

決議文寫道，台灣民主蓬勃發展、自由市場經濟繁榮，與美國信奉相同原則與價值，為互惠關係奠定堅實基礎。1979年美國國會通過的台灣關係法是美台關係基石，有助維護台海和平穩定。

2020年8月，美台在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行期間簽署醫衛合作備忘錄，加強衛生領域合作，共同對抗這項傳染病及預防國際公衛危機。

共同決議提到，美國將持續支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織。

此外，決議促請康州政府與台灣洽簽駕照相互承認協定，以利兩地商務及學術交流。

台灣為美國第9大貿易夥伴，也是康州主要出口市場之一。為加強雙邊貿易關係，台灣已表達與美國洽簽雙邊貿易協定（BTA）及避免雙重課稅協定（ADTA）的意願，共同決議重申支持美台發展更緊密的經貿夥伴關係。

駐紐約辦事處長李光章今天透過新聞稿表示，台灣省與康州自1999年締結姊妹州關係以來，雙邊經濟、教育及文化等交流合作日益密切。他誠摯感謝康州議會重申對台友好情誼，並承諾在現有基礎上持續深化互惠互利的雙邊合作交流。

 
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