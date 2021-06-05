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快訊／美跨黨派3參議員明訪台　會晤我國政府高層

▲ 外交部。（圖／ETtoday資料照）

▲ 外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

美國白宮日前才宣布釋出700萬劑新冠肺炎疫苗給亞太國家，其中包括台灣，值此同時，外交部5日表示，美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）偕國會幕僚一行10人，訂於明（6日）將搭乘美國專機訪問台灣；在台期間將與我國政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題交換意見。外交部對美聯邦參議員組團來訪表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪團成員涵蓋民主、共和兩黨聯邦參議員，其中達克沃絲及蘇利文參議員均為聯邦參議院軍事委員會成員，曾多次在美國會投票力挺友台議案，或連署友我聯名函。昆斯參議員是聯邦參議院外交委員會成員，也是紀律委員會主席及撥款委員會「國務院暨外交運作小組」主席，並為《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人。三位參議員均為我國在美國會的長期堅定支持者。

外交部強調，該團是聯邦參議院軍事委員會自去（2020）年疫情以來首度規劃的國際訪團，此行將我國納入優先訪問國家，展現美國國會跨黨派對台美關係一致的堅定支持。外交部由衷感謝達克沃絲、蘇利文及昆斯參議員對我各項議題鼎力相助，相信此行將有助進一步深化我與美國國會的深厚情誼。

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