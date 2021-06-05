拜登「超級好友」昆斯也來了！　美參議員團預計僅停留3小時

▲蔡英文曾於2019年4月在總統府接見昆斯。（圖／總統府提供）

記者蘇晏男、陶本和／台北報導

在美國白宮宣布願釋出疫苗給台灣之際，美國跨黨派參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）偕國會幕僚一行10人，明（6）日抵台訪問，屆時總統蔡英文將到國軍松山空指部機場親自接見。涉外人士指出，三位參議員都是長年堅定支持台灣的「台灣好朋友」，其中昆斯深獲美國總統拜登信任，被視為拜登在國會的重要人手。

根據美國政治媒體《Politico》揭露，與拜登友好的昆斯一度是國務卿的人選之一，儘管後來拜登任命布林肯（Antony Blinken），但也表達「需要昆斯留在參議院」，也顯見昆斯的重要性；另外，昆斯也是《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人，曾在2019年《台灣關係法》40週年之際訪台，蔡英文也在總統府接見訪問團

涉外人士強調，這是繼4月前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）訪台後，短時間內第二次有「拜登超級好朋友」訪問台灣。

至於民主黨籍的達克沃絲與共和黨籍的蘇利文，其實他們兩人皆為聯邦參議院軍事委員會成員，曾多次在美國會投票力挺友台議案，或連署友我聯名函，這次的訪問團，也是聯邦參議院軍事委員會自去年全球疫情爆發以來，首度規劃的國際訪團，也把台灣納入優先訪問對象。

而其中，蘇利文曾在2016年，蔡英文甫就任總統時，隨已逝的前美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）訪台，蔡英文也在總統府內接見該訪問團。

涉外人士透露，這次訪問團是在訪問韓國後，專機、專程前來台灣訪問，顯見美方對台灣的重視。由於近期台灣疫情較為嚴峻，訪問團也展現高度誠意，完全配合相關防疫措施。因此，將於6月6日當天抵離，在台灣炫風停留約3小時，活動範圍也僅限於國軍空軍松指部機場貴賓室，避免與大眾接觸。