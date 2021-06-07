買BNT救命錢已備妥！林明溱記者會兩度「拜託」：我們很認真在做

記者高堂堯／南投報導

南投縣長林明溱今天宣布已籌足6.4億元，並洽妥「盛弘醫藥股份有限公司」，依照中央流行疫情指揮中心公布的「地方政府或企業申請COVID-19專案輸入流程」，檢送資料審查和辦理相關事項，進口國際、WHO認證的BNT／輝瑞疫苗80萬劑，「救命的錢都準備好了」，就等中央通過「緊急使用授權（EUA）」、點頭同意購買。

▲南投縣長林明溱喊話中央儘速開放BNT疫苗緊急使用授權。（圖／南投縣政府提供）

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林明溱下午3時召開線上記者會，說明疫苗採購準備進度，特別點名民進黨籍立委王定宇：「王定宇委員質疑要買疫苗的地方首長，到目前為止沒有一個送件」，但南投縣政府除在5月26日就發文函請中央疫情中心同意開放縣市政府採購BNT／輝瑞疫苗，6月1日中央回文指縣府可依衛福部食藥署申請專案輸入許可，同日就與盛弘公司簽署合作意向書、委託代理工作。

▲南投縣政府與盛弘醫藥股份有限公司簽署疫苗代理合作意向書。（圖／南投縣政府提供）

「我們很認真地在做，請王委員不要否認我們地方首長努力的用心。」林明溱席間一再提及，新冠疫情確診人數已破萬，在最近短短3周內奪去286條人命，死亡率2.48%已高於WHO公布的全球死亡率2.15%，「聽起來多痛心！」甚至口氣急切地連用2個「拜託」，呼籲中央和地方為了人民的生命，儘速共同合作讓疫苗能夠進口施打。

南投縣府指出，全台2357萬多人，至今中央政府疫苗採購到貨部分只有88萬劑（AZ和莫德納），加上日本捐贈124萬劑（AZ），總數僅211萬劑，即使加上美國承諾捐贈的75萬劑，仍不足供應1成5民眾施打第一劑；南投縣分配到9千9百劑，只占全台已配發疫苗的百分之1.2。

林明溱表示，只要南投縣成功採購80萬劑，足可供全縣40萬人施打2劑，而考量第一、二劑需要一定等待時間，在全縣民眾打完第一劑後，縣府也樂意由中央統籌，和其他縣市民眾分享優質BNT／輝瑞疫苗，「不是要跟中央做對」。

林明溱解釋，盛弘公司為資本額11億元的大企業，過去代理國外藥品進口的經驗豐富，獲縣府委託後已與德、美方展開協商，只待中央授權。

▲南投縣長林明溱喊話中央儘速開放BNT疫苗緊急使用授權。（圖／南投縣政府提供）

南投縣政府指出，依據媒體報導資料，國際上允許地方政府或企業進口新冠肺炎疫苗的已有新加坡、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼等東南亞國家；但台灣除中央政府直接受理美國捐贈75萬劑疫苗、日本已送達的124萬劑AZ疫苗，沒有任何需要原廠授權、直接供貨的規定外，包括佛光山、鴻海集團創辦人郭台銘的永齡基金會申請採購的疫苗，都還未獲「緊急使用授權（EUA）」。

副縣長陳正昇也指出，中央一句話可以解決的防疫問題，地方政府卻常得到政治化的語言搪塞，這是非常令人難過的事；縣府依中央流行疫情指揮中心公布的「地方政府或企業申請COVID-19專案輸入流程」，檢送資料審查並辦理相關事項，只盼中央審查時能優先核發緊急使用授權（EUA），讓縣府採購的疫苗能像日本捐贈一樣，無阻礙地迅速買到送到。



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