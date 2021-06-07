強化養護機構防疫作為　林右昌：採「4大原則」圍堵疫情擴散

▲基隆市長林右昌 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌7日指出，為避免養護機構再傳出疫情，市府特別要求全市26家機構作好防範，強化機構「分流﹑分艙﹑分樓層﹑分班」照顧原則，另外他也建議中央應該針對北北基桃以及苗栗，策略性地打擊重點熱區，並優先針對65歲以上長者施打疫苗。

林右昌接受《ETtoday新聞雲》記者受訪時表示，長照養護中心﹑護理之家，只要有確診案例，所有的工作人員啟動全面升級，需戴口罩﹑面罩﹑髮套﹑防護衣；管控非常重要採取「分流﹑分艙﹑分樓層﹑分班」，工作人員照護幾間房，不能跳到其他房間照顧，若工作人員待同層樓的，不能跳到其他樓層；另外，班跟班之間不能混到，不能交叉去混到，這樣就可以把服務範圍縮小，就可以有效控制住。

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▲基隆市26家機構作好防範，強化機構「分流﹑分艙﹑分樓層﹑分班」照顧原則 。

林右昌表示，有鑑於最近民眾很關心老人養護中心的疫情以及防護措施，基隆市特別針對養護機構實施預防性作為，除已完成全市26家機構感控措施稽查，並要求全市26家機構共424名工作人員，全面進行預防性快篩，結果皆為陰性；此外，也強化機構「分艙分流」照顧原則，且須設有隔離室，所有機構第一線工作人員全數完成疫苗接種，同時也立即提升工作人員防護裝備規格（包括隔離衣、護目鏡）。

林右昌也呼籲，隨著疫情進入社區感染的階段，建議中央應該針對疫情較嚴重的地區，如北北基桃，以及近期的苗栗，策略性地打擊重點熱區，根據英國的經驗，施打疫苗比例達到30~40%，日增病例數就會明顯下降，也能讓疫情得到控制。

此外，基隆市的65歲以上長者人數達6萬5626人，佔人口比例17.82%，在全國各縣市排名第6，75歲以上長者也有2萬3487人，佔人口比例6.41%，林右昌認為，包括65歲以上的長者、養護機構以及洗腎患者，本來就是致死率較高的群體，建議中央能夠進行重點施打，相信就能夠減少致死率。

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