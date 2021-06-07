警怒批甩鍋！老翁疑染疫「衛生局卻不到場」　北市緊急修改SOP

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區5月26日發生黃姓老翁在家發燒死亡案件，由於死者生前曾有感冒症狀，信義警方通報北市衛生局為疑似新冠肺炎案例，但對方卻不到場做篩檢，讓警方報請檢察官司法相驗，確定死者染疫，質疑衛生單位「甩鍋」。對此，台北市副市長黃珊珊表示，近期類似案件頻傳，已修改SOP，未來接到通報，衛生單位和警察局都應前往現場。

一名信義警分局偵查隊警察於6日在臉書表示，北市一名8旬老翁死在家中，疑似有新冠肺炎症狀，警方通知北市衛生局到場相驗，但衛生單位給警方的答案是「不到場、不篩檢、檢警和法醫自行處理」，最後建議3名家屬前往快篩與PCR，全部都呈現陽性，法醫對遺體採樣發現死者也PCR陽性﻿，質疑衛生單位甩鍋。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊和相關局處首長出席。針對北市警察質疑衛生單位甩鍋，黃珊珊指出，去年已由刑事警察局做SOP，一般死亡會由警察、檢察官進行司法相驗，但若是因為確診、居家隔離、居家檢疫等情況，則由衛生局做現場處理；警方處理時會致電給衛生局，若衛生局查核發現，並非列管的相關個案，就會表示與業務無關。

黃珊珊說，由於近期類似狀況頻傳，所以有修改SOP，未來如果接到通報，衛生局和警察局都應該到場，確認死亡個案是否與疫情有關，再進行分流處理，儘管司法相驗和行政相驗處理方式可能不同，但也務必在第一時間不可有推卸責任狀況。