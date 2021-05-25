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380桌婚宴因疫2延！發2600張喜帖還是辦不成　新人已撒20萬

▲南投縣議員游顥婚事因疫情一延再延。（圖／翻攝南投縣議員游顥臉書粉專）

▲南投縣議員游顥婚事因疫情一延再延。（圖／翻攝南投縣議員游顥臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情延燒不止，不僅重創股市和各項產業，連終身大事都受到影響：南投縣議員暨國民黨中常委游顥原定今年1月結婚宴客，因疫情復燃而延期，原本預計下（6）月補辦婚宴，未料疫情越演越烈、毫無停歇跡象，只好再度延期，而2次延期已發出去2600張喜帖、砸下20萬相關費用，堪稱好事多磨。

39歲的游顥歷任國民黨前立委吳育仁、洪秀柱國會辦公室主任，2018年返鄉當選竹山鹿谷區縣議員，去年進一步當選國民黨中常委，在黨內青壯世代頗具聲量；今年原定1月31日與妻子黃姿倩完婚、席開達380桌，國民黨主席江啟臣、前主席洪秀柱和朱立倫等黨內大老和多位國民黨立院黨團成員都是座上賓。

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未料部桃醫院在1月爆發院內感染疫情，游灝無奈在婚宴10天前於臉書粉專宣布延期的消息，當時表示「期盼今年年中5-7月疫情穩定時，能再次邀請您安心的參加喜宴」，爾後小倆口先完成結婚登記，並改定於6月6日補辦婚宴。

萬想不到華航諾富特飯店、台北市萬華區社區感染「疫」波接「疫」波，全國發布三級警戒，游灝夫婦不得已再度決定將婚宴延期，並逐一向親友聯繫告知並致歉；但2次延期已發出多達2600張喜帖，喜帖印刷、文定儀式和婚禮會場舞台布置、聘請樂團的訂金等先期花費也達到20萬。

而疫情三級警戒解除遙遙無期，游顥也暫時無法決定延至何時補辦婚宴，夫婦倆只能期待疫情早日緩和，讓眾多親友能開心且放心地吃喜酒、分享他們的幸福。
 

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380桌婚宴延2次！　發2600張喜帖「已撒20萬」
快訊／傳繼續停課到「6月中」！　北市教育局回應了
每日確診無法下降「2原因」曝　醫：柯P不想讓大家失望

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