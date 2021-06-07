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台東市快篩站另覓大空間　慈濟支援組合屋行動快篩站

▲▼台東縣長饒慶鈴對快篩檢驗站組合屋的設備、採檢動線等表示滿意。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣長饒慶鈴對快篩檢驗站組合屋的設備、採檢動線等表示滿意。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

新冠肺炎疫情仍嚴峻，民眾快篩採檢需求激增，台東縣衛生局向慈濟慈善基金會申請援助快篩檢驗站組合屋，設置在全縣人口最多、最密集的台東市，預計10日啟動，縣長饒慶鈴7日前往視察，希望啟動後讓有活動史、接觸史、疑似症狀等相對風險較高的民眾能盡快接受篩檢，有效防堵疫情。

▲▼台東縣長饒慶鈴對快篩檢驗站組合屋的設備、採檢動線等表示滿意。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東市衛生所前設立社區快篩站，因周邊空間不足，一旦需要大規模篩檢時，恐無法有效維持社交距離，為了減少群聚風險，因此，選擇在南京路文化處藝文中心廣場搭建快篩站組合屋，完成後交由台東市衛生所進駐服務民眾；此快篩站組合屋配置2個窗口可同時進行採檢，篩檢量能可機動再提升，且正壓採檢艙內有獨立空調設備，能有效讓採檢的醫師、醫檢師和民眾零接觸，空曠通風的空間讓等候採檢民眾也能維持足夠安全距離，避免相互感染疑慮，不但保護民眾，也保護第一線的醫護工作人員。

▲▼台東縣長饒慶鈴對快篩檢驗站組合屋的設備、採檢動線等表示滿意。（圖／台東縣政府提供，下同）

快篩站組合屋配置2個窗口可同時進行採檢。
饒慶鈴7日下午由衛生局長黃明恩等人陪同巡視行動快篩站設置情況，對於快篩檢驗站組合屋的設備、採檢動線等表示滿意，縣長並特別感謝慈濟基金會的大愛，聽到縣府及民需求，在最短時間援助設置快篩站組合屋，在人口最多的台東市區設立社區快篩站，讓高風險民眾可以就近接受採檢。

▲▼台東縣長饒慶鈴對快篩檢驗站組合屋的設備、採檢動線等表示滿意。（圖／台東縣政府提供，下同）

慈濟基金會過去與縣府有不少的合作模式，尤其，近來關山慈濟醫院協助快篩及醫護人員的支援，另外，近期還會分批提供1萬5000劑抗原檢測試劑，協助台東縣前線醫療人員快速分流受檢民眾，有效攔截病毒，希望能即時篩出潛在個案，以有效防堵疫情蔓延，守護鄉親的健康。

饒慶鈴強調，快篩可能出現偽陰性，仍需持續落實健康監控、遵守防疫規範，切勿掉以輕心，並籲請鄉親和政府共同合作，齊心抗疫，一起守護台東，攜手度過疫情。

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