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新北婦「感冒10多天沒好」返鄉　彰化村民「一關鍵」通報後確診

▲▼彰化秀水進行清消。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲環保局派消毒車到現場大清消。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

彰化疫情嚴峻，7日傳出新北市一名婦人回鄉養病，機警村民詢問，聽到10多天感冒沒好，懷疑是新冠肺炎患者。衛生局獲報後經採檢確認陽性，立刻收治治療，全村也進行大清消。衛生局呼籲，北部民眾最好不要跨縣市移動，如有症狀應立刻就醫篩檢。

彰化某村民數日前擔心梅雨造成積水，外出巡溝水，看到鄰居正在清洗家具，主動關心詢問「怎麼在洗家具啊？」對方邊洗邊說，「我妹最近生病，要從三重回來住，所以清出一間空房間給她休養！」村民機警追問，「是生什麼病？」對方回說「就感冒10多天，不知為何好不了」。村民大吃一驚，懷疑他妹妹是新冠肺炎患者，趕快打衛生局通報。

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彰化縣衛生局得知後，立刻派員到場了解並進行採檢，果然PCR檢驗呈陽性，立刻用救護車將她妹妹送往醫院治療。同時也通知環保局進行大清消，以免病毒擴散。

村民說，疫情嚴峻，現在大家都很害怕，拜託有類似症狀應該先就醫，而不是回鄉找家人。也要請衛生局積極做疫調、隔離，才不會讓疫情擴散。

衛生局表示，目前北部是疫情熱區，建議民眾盡量別跨縣市移動，若必須移動，依但發現自己有類似不適症狀，都應該要就醫篩檢。該名民眾十分機警，發現該名女子有類似症狀，立刻通報，經送醫篩檢後確診為陽性，立刻收治治療。

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