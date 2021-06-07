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社會 社會焦點 保障人權

賓士「越野王者」台74線打水漂　衝分隔島撞斷路燈後輪噴飛

記者李忠憲／台中報導

梅雨鋒面帶來豪大雨！50歲林姓男子6日開著賓士G CAR行走台74線快速道路南下，因路面積水失控打滑，整了車撞上中央分隔島並撞斷路燈，橫在道路上，車頭受損外，後方2輪連傳動軸整個脫離，所幸人沒受傷。警方表示，林男未酒駕，但也呼籲民眾下雨視線不良，開車要減速慢行。

▲▼賓士越野車水漂失控，自撞中央分隔島還撞倒路燈。（圖／民眾提供）

▲賓士越野車水漂失控自撞，後傳動軸與2輪胎脫離車體。（圖／民眾提供，下同）

有網友在臉書粉專「八卦村–行車紀錄器影片上傳中心」放上影片，一輛賓士越野車G350行經台74快速道路南下西屯路段時，疑似看到前方有積水，要往左變換車道時出現打滑。整輛車先撞上中央分隔島再往前撞斷路燈，接著車跟著逆時針旋轉落地，旋轉中後面2輪連傳動軸直接脫離車體。影片一出，引發網友熱議。

▲▼賓士越野車水漂失控，自撞中央分隔島還撞倒路燈。（圖／民眾提供）

▲▼賓士越野車水漂失控，自撞中央分隔島還撞倒路燈。（圖／民眾提供）

賓士G系列有「越野王者」稱號，有人說，「賓士果然跟神車不一樣，燈桿都輸了」、「這次沒有校正回歸到」、「為路燈默哀」、「積水都過不了，還想過溪」另外也有人說，「這邊排水超爛，連開60都會覺得漂」、「越野用車有說可以讓你雨中高速飆公路嗎?」、「這個地方每次下大雨必定會發生打滑撞車，主因就是打水漂」、「嗯~耐撞....車毀人沒事....有錢肯定要買來開」

警方表示，當時得知後立刻趕到現場，駕駛林姓男子自述只有腰部受傷，不需就醫，現場酒測也排除酒駕。該輛賓士車車頭與車尾受損，無法行駛，請拖吊車到場協助，才順利排除。

警方表示，昨日下午近4點許，台中多處下大雨，該輛賓士越野車為租賃車，初判應為未注意車前狀況，失控打滑釀禍，所幸沒有波及他人。另外，下雨天視線不佳且天雨路滑，建議用路人應減速慢行，保持好安全距離，才不會遇到突發狀況時反應不及。

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