乍看確診人數下降「遠遠未趨穩」　專家曝分析：很難令人樂觀

▲生物學家分析今日數據。(圖/衛生福利部疾病管制署)

文/黃貞祥(Gene Ng)

6/7(一)發佈的資料來看,從校正回歸病例和每日通報確診病例數(不做校正回歸)來看,都還沒有連續七天顯著下降!今天乍看之下人數下降,不排除是因為周末全台全地下大雨而出門篩檢人數下降。

不管原因為何,顯示疫情遠遠還未趨穩!甚至連能否持平都還很難說!從其他國家經驗來說,在穩定下降前有上下起伏是很正常的,畢竟有幾波傳染鏈會慢慢浮出。新北市的確診人數攀高令人擔憂,而中南部的工業區還會不會可能因為防疫意識較為鬆懈而有群聚感染目前還未可知。

今日死亡人數26人,總病死率達到2.49%,真的很難令人樂觀!台灣醫療量能恐怕還是非常緊繃!

▲黃貞祥指出,新北市的確診人數攀高令人擔憂。(圖/衛生福利部疾病管制署)

全台三級警戒確定要至少延到6月28日,而再往後延長的機率不低!從上個月迄今,都有名嘴、政客發表很樂觀的評論,從兩週降級/一月清零、五月底/六月初確診人數只剩個位數,到三級警戒是用力過猛、台灣防疫銅牆鐵壁等等⋯⋯現在回看,全都不過是過度樂觀的嘴炮!

可能大家在防疫生活中充滿各種焦慮,感覺掌控感很差,都渴望能有好消息,但是在長期防疫抗戰中,過度樂觀是有害無益甚至是有毒的!

管理學大師吉姆·柯林斯(Jim C. Collins)的《從A到A+ 》(Good to Great: Why Some Companies Make the Leap...and Others Don't)提出了「史托戴爾悖論」(The Stockdale Paradox):對前途充滿信心,但又直面殘酷的現實。 堅持你一定會成功的信念,同時,要面對現實中最殘忍的事實。

1964年越戰北部灣事件(Gulf of Tonkin incident)期間,詹姆斯·史托戴爾(James B. Stockdale,1923-2005)在提康德羅加號航空母艦(USS Ticonderoga)上指揮空襲。1965年9月9日,他所乘坐的A-4天鷹式攻擊機(A-4 Skyhawk)在北越被擊落,並在河內被俘虜。史托戴爾被北越方面關押長達七年,獲釋後獲得美國榮譽勳章。

當史托戴爾被問道,在戰俘營的恐怖日子中,哪類人沒有存活下來。他指出,就是樂觀主義者。 他說,他們當中有人曾說,「我們在聖誕節前就能離開戰俘營了。」但等聖誕節過了後,他們又說,「我們在復活節前一定會被釋放。」復活節都過了,感恩節又要來了,接下來又是聖誕節。 他們最終在絕望中死去。

我們不需要不切實際的過度樂觀來一次又一次讓我們失望,然後漸漸變成絕望所以防不防疫都再也無所謂。

▲黃貞祥直說,疫情遠遠還未趨穩。(圖/衛生福利部疾病管制署)

我們還是生活在生醫科技發達的年代,儘管這個冠狀病毒很狡滑陰險,但RT-qPCR可以比病症更精準找出確診者;儘管冠狀病毒很會突變,但新一代核酸定序技術可以快速發現新變種;儘管過去幾乎沒人認真研究過冠狀病毒的疫苗,全球各大小藥廠也卯足全力以人類史上沒有之一的最快速度研發出較傳統方式副作用更小、保護力更高的高效疫苗;儘管WFH很不便,但網路科技至少把這個可能實現,大幅減少人與人的連結。

在各種科技加持下,我們可能再忍受不便至多一年半就可以把這個該死的新冠肺炎徹底流感化! 屆時我們的生活將恢復正常,而我們也有實測過更多武器,以對付未來的大型瘟疫!

同時,我們也要勇敢直面可能的殘酷現實,就是確診人數在短期內可能難以大幅下降,社區和工廠中可能還潛藏多條傳染鏈,清零的可能性微乎其微,不幸犠牲的死亡人數在接下來一個月可能會頗可觀。

因此,我們每一個都要堅守崗位,照顧好自己身心健康、口罩戴好戴滿、雙手洗好洗滿、保持社交距離、減少外出次數、避免長程旅行,這樣才能好好渡過長夜等待黎明的降臨!

●作者黃貞祥(Gene Ng),馬來西亞華人,生物學家出身,目前任教國立清華大學生命科學系及分子與細胞生物研究所,亦長期投入科普工作。本文已獲授權,原刊自個人臉書帳號,不代表公司立場。