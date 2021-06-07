彰化水果盤商家族12人康復出院　她非常自責...長子：別再獵巫

▲水果盤商家族群聚染疫，溪湖地區成重災區，居民進行二篩 。（圖／彰化縣政府提供）

記者李忠憲／彰化報導

國內疫情嚴峻，彰化上月中首爆水果盤商家族群聚感染，共12人確診，經醫護細心治療後，一家人終於康復出院。但面對外界謾罵揶揄攻擊言語，擔任社區理事長的長子認為，希望政府、媒體及社會大眾別再獵巫，大家一起做好防疫，多點體諒及包容，社會才會進步。

彰化水果盤商因新冠肺炎英國變種病毒肆虐北市萬華，之後在彰化地區造成家族群聚集疫情擴散，成為全國焦點。縣府雖緊急疫調、大規模快篩，但傳播鏈仍造成112人染疫，佔全縣染疫人數5成以上，溪湖鎮也因此飽受惡名，甚至影響水果銷售，讓縣長王惠美趕緊動員幫忙行銷。日前該家族確診12人都已全數康復出院，但內心卻有許多難言之隱。

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家族長子，也是社區理事長強調「我們也是受害者！」，沒有人自願染疫還導致全家感染。他母親住院期間身心煎熬、天天以淚洗面，看著媒體大肆渲染貼標籤，母親好像成為超級帶原者，全家被譏諷為葡萄王。甚至有不理性民眾肉搜，打電話咒罵他們，還帶大袋垃圾要砸他家，幸好鄰居發現後立刻制止。

他表示，父母單純去萬華將葡萄交給客戶，母親初期沒症狀才去吃喜酒，等看到新聞報導去診所，醫生還開感冒藥要她回家多休息。接著大姊也出現症狀察覺不對，2人主動前往彰基自費篩檢才知確診。期間家人每天互通電話，母親得知他與女友、弟弟、姊夫、外甥，連親家母、親家嬤都住院，難以入眠，看著母親心碎令人心疼，母子倆常在電話中無語哽咽。

他也說，父母30多年來靠賣葡萄養大3姊弟，照顧許多葡萄農收益。如今出院後不知生活要從哪裡開始，全家恐怕要將失業好一陣子。姊夫的阿嬤近日病逝，親友見不到最後一面，更讓母親無顏面對親家。雖然家人在醫護照顧下都康復，也肯定彰化縣衛生局快速圍堵阻絕疫情策略成功。但想到其他案例個資都隱匿，只有他們家身分被揭露在媒體上不斷報導，除了氣憤也難以釋懷。

母親則低調表示，她不會怪罪其他人，因為疫情來得太突然，令人措手不及，讓大家生活失去重心。她其實非常自責及難過，除了希望向大家表達最深歉意外，也希望疫情可以早日結束，讓大家恢復正常生活。

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