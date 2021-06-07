　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹縣「確診地圖」曝光！京元電群聚風暴延燒　一家5口3染疫

▲▼新竹縣0607足跡。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣確診地圖，目前累計已有35人染疫。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新冠肺炎疫情嚴峻、苗栗京元電子竹南廠群聚案持續延燒，今（7日）新竹市新增3例本土，其中2例就與京元電有關；而新竹縣今新增1例確診個案，為京元電女確診員工案10978之丈夫、案10977（女）的爸爸，一家5口中就有3人在電子廠群聚風暴中相繼染疫。

新竹縣府昨新增3例本土確診，其中案10977（女兒）與案10978為一對母女，家住寶山鄉；案10978為京元電子員工，5月31日出現身體痠痛、頭痛和四肢過敏但未就醫，6月2日和女兒案10977一起出現發燒症狀，母女各別騎機車至診所看診，經轉介至醫院採檢，6月4日檢測結果2人均陽性確診，隨即送往負壓隔離病房治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新竹縣0607足跡。（圖／新竹縣政府提供）

▲縣長楊文科說明疫況。（圖／新竹縣政府提供）

而今新竹縣再新增1起本土個案，為案11491，是一名40多歲的男性，同時也是10978的丈夫、10977的爸爸。縣長楊文科表示，11491於4日出現胸悶症狀，5日因妻女相繼確診而遭到匡列採檢，結果呈現陽性確診，立即送醫隔離治療；根據疫調結果，案11491從事工程工作，因疫情影響已近1個月未開工，平時三餐由家人準備、在家食用，未到過高風險場所，也無出入其他公共場所，為審慎起見，衛生局已向中央申請調閱軌跡資料中，重複確認疫調內容正確性。

楊文科指出，案11491的接觸者與妻女相同，都已經匡列，不再重複。個案除妻女以外的2位同住家人(妻女確診時已匡列居隔)，目前的採檢結果為陰性，為審慎起見，將會繼續居家隔離並延長隔離時間。

針對苗栗移工群聚事件，新竹縣寶山鄉和峨眉鄉都有出現確診個案，縣府就地緣關係，啟動「行動快篩部隊」前進寶山及峨眉兩鄉，提供鄉民快篩服務。楊文科呼籲，請寶山及峨眉兩鄉的所有鄉民，如果有症狀或有接觸活動史，一定要來接受快篩檢驗。

▲▼新竹縣0607足跡。（圖／新竹縣政府提供）

楊文科同時報告移工查核狀況，勞工處已完成29處100人以上的移工宿舍查核，6月9日將完成390家100以下的移工宿舍宣導和稽查，同時鼓勵雇用移工的企業，協助移工快篩防堵疫情，若有需求，縣府將安排「行動快篩部隊」進駐篩檢。

「竹竹苗防疫作戰聯盟」部分，將採取三段五級策略。第一段為「預防面」，成立快打部隊為民眾接種疫苗；第二段為「篩檢面」，提供7處篩檢站和3個行動快篩部隊，及早找出潛在個案，避免社區感染；第三段為「治療面」，已完成73床醫療整備，給確診者最好的治療，對居家隔離者也提供安疫專線持續關懷和健康監測。

楊文科說，新竹縣迄今共35個確診案例，其中8例已康復出院，27例仍住院治療中，所有醫護同仁將妥善照顧，盡最大努力支持患者並對抗病毒。楊文科再次強調，端午節連假請避免跨縣市移動，盡量不要出門。

▼新竹縣確診個案關係圖。

▲▼新竹縣0607足跡。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼新竹縣0607足跡。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼新竹縣0607足跡。（圖／新竹縣政府提供）

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

增加採檢量能！陳時中「鼓勵進口」擬開放「民眾在家快篩」

台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他傻：經典愛情語錄！？

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

增加採檢量能！陳時中「鼓勵進口」擬開放「民眾在家快篩」

台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他傻：經典愛情語錄！？

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

在家就能做「TRX懸吊訓練」！每天20分鐘　找回仙女背和蜜桃臀

葉慶元／以「原廠授權書」刁難疫苗輸入　違法無效

苦苓／小孩精力旺盛大人無法擋？困居家中可以這麼做..

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

日月潭碼頭假日塞爆！停車場全滿

教育部宣布：全國各級學校停課延長至7／2

釋昭慧批名嘴只敢罵台灣政府：如此偽善

快訊／凌晨1點排申請紓困　網塞爆

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

簡訊實聯制傳詐騙！不肖人士換QR Code

「第二波疫情正在退燒」　醫：新增確診一定繼續降

館長公布柯P防疫成績單！網：那個男人回來惹

更多熱門

相關新聞

雲林阿公染疫死亡火化　聽不到曾孫叫「阿祖」

雲林阿公染疫死亡火化　聽不到曾孫叫「阿祖」

雲林縣昨天(6日)新增3確診，為前日確診者案10668家屬，在家屬確診曝光之際，也傳出這名77歲阿公不治身亡的消息，讓雲林縣長張麗善在直播中坦言壓力非常大。遺體昨日火化，因同住兒子及孫子、孫女3人確診住院治療，沒有親人送最後一程，甚至阿公臨終前渴望能聽到曾孫叫「阿祖」，也成為永遠的遺憾。

宜蘭+1也是家族傳播鍊！全聯等4足跡曝

宜蘭+1也是家族傳播鍊！全聯等4足跡曝

鳳山廢棄市場8人群聚2人無罩...居民憂成防疫破口

鳳山廢棄市場8人群聚2人無罩...居民憂成防疫破口

紓困4.0遭要求回報「申貸數」　金融業工會籲政府：別再玩排名競賽

紓困4.0遭要求回報「申貸數」　金融業工會籲政府：別再玩排名競賽

即／台中+0！35歲確診者重症插管

即／台中+0！35歲確診者重症插管

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染新竹京元電

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面