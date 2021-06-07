新竹縣「確診地圖」曝光！京元電群聚風暴延燒　一家5口3染疫

▲新竹縣確診地圖，目前累計已有35人染疫。（圖／新竹縣政府提供）



記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新冠肺炎疫情嚴峻、苗栗京元電子竹南廠群聚案持續延燒，今（7日）新竹市新增3例本土，其中2例就與京元電有關；而新竹縣今新增1例確診個案，為京元電女確診員工案10978之丈夫、案10977（女）的爸爸，一家5口中就有3人在電子廠群聚風暴中相繼染疫。

新竹縣府昨新增3例本土確診，其中案10977（女兒）與案10978為一對母女，家住寶山鄉；案10978為京元電子員工，5月31日出現身體痠痛、頭痛和四肢過敏但未就醫，6月2日和女兒案10977一起出現發燒症狀，母女各別騎機車至診所看診，經轉介至醫院採檢，6月4日檢測結果2人均陽性確診，隨即送往負壓隔離病房治療。

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▲縣長楊文科說明疫況。（圖／新竹縣政府提供）

而今新竹縣再新增1起本土個案，為案11491，是一名40多歲的男性，同時也是10978的丈夫、10977的爸爸。縣長楊文科表示，11491於4日出現胸悶症狀，5日因妻女相繼確診而遭到匡列採檢，結果呈現陽性確診，立即送醫隔離治療；根據疫調結果，案11491從事工程工作，因疫情影響已近1個月未開工，平時三餐由家人準備、在家食用，未到過高風險場所，也無出入其他公共場所，為審慎起見，衛生局已向中央申請調閱軌跡資料中，重複確認疫調內容正確性。

楊文科指出，案11491的接觸者與妻女相同，都已經匡列，不再重複。個案除妻女以外的2位同住家人(妻女確診時已匡列居隔)，目前的採檢結果為陰性，為審慎起見，將會繼續居家隔離並延長隔離時間。

針對苗栗移工群聚事件，新竹縣寶山鄉和峨眉鄉都有出現確診個案，縣府就地緣關係，啟動「行動快篩部隊」前進寶山及峨眉兩鄉，提供鄉民快篩服務。楊文科呼籲，請寶山及峨眉兩鄉的所有鄉民，如果有症狀或有接觸活動史，一定要來接受快篩檢驗。

楊文科同時報告移工查核狀況，勞工處已完成29處100人以上的移工宿舍查核，6月9日將完成390家100以下的移工宿舍宣導和稽查，同時鼓勵雇用移工的企業，協助移工快篩防堵疫情，若有需求，縣府將安排「行動快篩部隊」進駐篩檢。

「竹竹苗防疫作戰聯盟」部分，將採取三段五級策略。第一段為「預防面」，成立快打部隊為民眾接種疫苗；第二段為「篩檢面」，提供7處篩檢站和3個行動快篩部隊，及早找出潛在個案，避免社區感染；第三段為「治療面」，已完成73床醫療整備，給確診者最好的治療，對居家隔離者也提供安疫專線持續關懷和健康監測。

楊文科說，新竹縣迄今共35個確診案例，其中8例已康復出院，27例仍住院治療中，所有醫護同仁將妥善照顧，盡最大努力支持患者並對抗病毒。楊文科再次強調，端午節連假請避免跨縣市移動，盡量不要出門。

▼新竹縣確診個案關係圖。